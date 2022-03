Mondiali, colpo di scena: adesso è ufficiale, gli Azzurri esultano

A poche ore dal playoff per i Mondiali contro la Macedonia del Nord, arriva una buona notizia per l’Italia e per il CT Roberto Mancini.

Tra poche ore l’Italia scenderà in campo contro la Macedonia del Nord per la prima gara del playoff per i mondiali in Qatar. Azzurri concentratissimi, come affermato anche ieri in conferenza dal CT Roberto Mancini e dal difensore Giorgio Chiellini.

La posta in palio è altissima. L’Italia si gioca la prima metà di qualificazione. Di fronte un’avversaria non certo irresistibile, ma che negli ultimi anni ha mostrato una costante crescita tanto da passare da nazionale cenerentola fino a presenza stabile negli spareggi per le competizioni continentali e mondiali.

Il lavoro degli azzurri però non si limiterà solamente alla gara di stasera al Renzo Barbera di Palermo. Spinti da un impianto siciliano che ha ritrovato il 100% di capienza, gli azzurri sono chiamati a vincere per poi sfidare in finale la vincente dell’altro match tra Portogallo e Turchia. Solo vincendo anche la finale gli azzurri potranno ottenere il pass per la massima rassegna iridata prevista in Qatar questo inverno. E proprio riguardo l’eventuale prossimo match arrivano buone notizie per Mancini.

Italia, Mancini recupera Locatelli per l’assalto ai Mondiali

Come comunicato dalla sua società di appartenenza, la Juventus, Manuel Locatelli è guarito dal Covid. Il test diagnostico infatti ha dato esito negativo e quindi il giocatore potrà raggiungere già domani i compagni di nazionale a Coverciano.

Locatelli fa parte della maxi lista di 33 convocati per i playoff. Mancini, in modo previdente, l’aveva già inserito ed attendeva solo la sua negativizzazione. Naturalmente il calciatore non sarà presente in campo questa sera, ma, in caso di successo, sarà totalmente a disposizione per il prossimo eventuale match contro la vincente tra Portogallo e Turchia. Un’opzione in più per il CT Mancini per agguantare il Mondiale.