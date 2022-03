Serie A, la richiesta monstre spaventa la Premier: servono 100 milioni

Uno dei migliori centravanti della Serie A è corteggiatissimo in Premier League. Il club chiede una cifra monstre per farlo partire in estate.

La Roma di Josè Mourinho resta concentrata sul finale di stagione. I giallorossi lottano ancora su due fronti. Gli obiettivi sono chiari: arrivare fino in fondo in Conference League e cercare il piazzamento in Europa. In ogni caso, però, la dirigenza è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Per forza di cose, infatti, servirà farsi una prima idea sulla rosa che verrà, considerato il pressing delle big europee per i top player capitolini.

A rubare la scena ai compagni di squadra nelle ultime settimane è stato senza dubbio Tammy Abraham, attaccante ex Chelsea, decisivo nella vittoria del derby della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri. La sua doppietta non ha fatto altro che accentare il pressing di diversi club interessati al suo cartellino.

Calciomercato Roma, richiesta monstre per portare Abraham via dalla Serie A

Le sue prestazioni sono finite fuori dai confini del Belpaese. A suon di gol e giocate spettacolari, infatti, il centravanti giallorosso ha attirato su di sé le mire di diversi top club. Seguitissimo soprattutto in Premier League, l’asta in estate sta per aprire le porte.

La Roma, intanto, si gode i gol del suo attaccante. Mourinho, però, deve fare i conti con i club inglesi, decisi a convincere il calciatore con offerte piuttosto ghiotte. Per ovviare al problema estero, la strategia della dirigenza giallorossa è chiara e ben definitiva. Come riferisce il tabloid inglese ‘Mirror’, nessuno sconto sarà fatto dalla società italiana. Abraham partirà solo a determinate condizioni che sono già state fissate: servono 100 milioni di euro per portarlo via da Roma. Una cifra altissima che spaventa Manchester United e Arsenal, già pronte al duello di calciomercato in estate.