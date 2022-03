“Vieni da noi”: Inter, il messaggio che impensierisce i tifosi

Un giocatore dell’Inter ha ricevuto un messaggio chiarissimo sul suo futuro da parte dei tifosi di una squadra.

Il campionato è fermo a causa della sosta per le nazionali, dove l’Italia è uscita ieri dai play-off per staccare il pass per qualificarsi al prossimo Mondiale in Qatar. Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati capaci di perdere 0-1, gol siglato dall’ex Palermo Trajkovski, contro la Macedonia del Nord.

Il fallimento di ieri sera non ha certamente fatto dimenticare il grandissimo successo dell’Europeo, ma ha riportato sotto l’occhio del ciclone il calcio italiano. Il nostro movimento sta attraversando una profonda crisi, visto che l’ultima squadra del nostro paese a vincere la Champions League è stata l’Inter di Mourinho nel 2010.

Proprio l‘Inter quest’anno è uscita agli ottavi della massima competizione europea ad opera della squadra di Kloop. La ‘Beneamata’ ha giocato bene le due gare contro i ‘Reds’, ma non è bastato per passare il turno. Dopo l’eliminazione dalla Champions, i nerazzurri si sono letteramente piantati in campionato. La squadra di Inzaghi ha visto solo contro la Salernitana nelle ultime sette giornate. A rendere la situazione più complicata in casa interista è la situazione di mercato di un calciatore.

Inter, il messaggio dei tifosi del Flamengo a Vidal: “Vieni da noi”

Vidal, infatti, in alcune recenti dichiarazioni ha espresso la sua volontà di giocare nel Flamengo. Questo rapporto speciale tra il centrocampista e il club brasiliano si è evidenziato nel corso della gara tra il Brasile ed il Cile, vinta questa notte dai padroni di casa per 4-0, dove i tifosi presenti al Maracanà, stadio proprio del Flamengo, hanno invitato il calciatore a trasferirsi nella propria squadra del cuore, urlando: “Vieni da noi”.

Il giocatore dell’Inter ha così commentato l’affetto dei tifosi brasiliani nel post gara: “Ho sentito il sostegno dei tifosi ed ho visto anche tanti striscioni. Grazie per l’affetto che ho ricevuto, le persone presenti allo stadio si sono comportate molto bene”.