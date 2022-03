Inter, svolta per Inzaghi: la mossa che può cambiare il finale di stagione

Inzaghi sta mettendo in piedi un piano abbastanza preciso per il big match che attenderà l’Inter dopo la sosta contro la Juventus di Allegri

Sette punti nelle ultime sette partite di campionato. L’Inter sembra aver mollato la presa prima della sosta. La squadra di Simone Inzaghi ha subito il colpo della rimonta subita nel derby contro il Milan e da quel momento in poi ha abbassato il ritmo, restando indietro nella corsa per lo scudetto.

In mezzo vi è anche stata l’eliminazione dalla Champions League avvenuta dopo il doppio confronto con il Liverpool. Non un periodo semplice. Il tecnico interista per questo motivo ha accolto come una manna dal cielo la sosta proposta dal calendario per consentire alle nazionali di scendere in campo e giocarsi gli ultimi pass per il Mondiale in Qatar. Nel frattempo, ad Appiano Gentile, Inzaghi prepara la mossa per sorprendere gli avversari.

Inter, Inzaghi pronto a lanciare Gosens dal primo minuto: il tedesco può debuttare da titolare già contro la Juventus

Nell’ultimo scorcio di campionato, l’Inter avrà un rinforzo. Ci punta forte Simone Inzaghi, che in questi giorni – come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – ci sta insistendo tanto. Il laterale mancino Robin Gosens fino a questo momento ha disputato 85 minuti con la maglia nerazzurra, suddivisi in diversi spezzoni di partita.

La grande novità potrebbe già essere lanciata alla ripresa del campionato, nel big match del 3 aprile contro la Juventus. Il tecnico piacentino, spiega ancora la ‘rosea’, cerca una soluzione che riesca a non fargli perdere la spinta offensiva ma allo stesso tempo possa consentirgli di avere maggiori garanzie in fase difensiva. Gosens appare il profilo ideale per raggiungere questo scopo. Il calciatore si sta allenando con grande intensità e voglia e sta approfittando di questi allenamenti per migliorare la propria condizione fisica giacché non gioca una partita dal primo minuto da settembre quando si è fermato per un infortunio alla coscia. Ora è pronto e Inzaghi vuole sfruttare da subito il suo ‘uomo in più’ nella rincorsa al primo posto. A questo punto, dunque, per Perisic si avvicina la panchina.