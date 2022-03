“Non ho avuto il coraggio…”: Italia, rivelazione a sorpresa dopo la batosta

Eliminazione a sorpresa per l’Italia ai playoff dei Mondiali: arrivano le dichiarazioni dell’allenatore il giorno dopo il match con la Macedonia

E’ difficile scriverlo, figurarsi prenderne coscienza: l’Italia non parteciperà al Mondiale di Qatar 2022. Gli azzurri hanno perso contro la Macedonia del Nord, una squadra nettamente inferiore che ha però vinto 0-1 al 92′. Un gol di Trajkoski ha distrutto i sogni di gloria dei Campioni d’Europa, proprio a Palermo, dove anni fa ha giocato. Mancini non è stato capace di trovare una soluzione alternativa al problema del gol.

Un problema che dura dalle prime partite di qualificazioni dopo la vittoria dell’Europeo. Bulgaria, Svizzera per due volte, Irlanda del Nord e poi Macedonia. Cinque partite in cui sono arrivati soltanto due gol, uno da Chiesa e uno da Di Lorenzo. Entrambi erano assenti ieri. Troppa presunzione per una Nazionale che credeva forse di essere la migliore d’Europa e che invece non andrà ai Mondiali.

Italia, la confessione di Eriksson su Mancini

Ai microfoni di Sky Sports è intervenuto Sven-Goran Eriksson, che ha commentato la sconfitta dell’Italia: “Alcuni mesi fa hanno vinto gli Europei ed erano una delle favorite per la vittoria ai prossimi Mondiali. Fa male, molto male andare fuori con la Macedonia del Nord. E’ un disastro”. Eriksson parla poi del rapporto con Mancini: “E’ un amico, ma ieri non ho avuto il coraggio di fargli una telefonata. Lo farò oggi. Peccato perché l’Italia nei grandi tornei fa sempre bella figura. Ma il calcio è questo”.

Rivelazione a sorpresa dell’allenatore, che ha parlato dell’eliminazione dell’Italia e del suo stato d’animo pensando a ciò che sta passando il ct, Roberto Mancini. Sono previste le dimissioni da parte del tecnico che ha vinto l’Europeo lo scorso anno.