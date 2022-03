Italia, tifosi spiazzati: la decisione di Mancini è ufficiale

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha preso una decisione che diventa ufficiale dal ritiro di Coverciano

L’Italia è uscita di nuovo ai playoff che l’avrebbero riportata a partecipare a un Mondiale. Niente Qatar 2022 per la nazionale di Roberto Mancini, che potrebbe non essere più il commissario tecnico degli azzurri. In più, oltre al danno ci sarà la beffa. Martedì è in programma la partita con le due perdenti delle semifinali e l’Italia dovrà quindi scendere in campo a Istanbul contro la Turchia. Una partita che varrà come amichevole e il punteggio conterà anche ai fini del Ranking.

Per l’Italia, che ha vinto l’Europeo, tante occasioni sprecate. Nel girone: ben due partite con la Svizzera, una con la Bulgaria e una con l’Irlanda del Nord. E poi lo 0-1 a Palermo con la Macedonia. Clamoroso e vergognoso, per calciatori e ct. L’umore a Coverciano è basso, manco a dirlo. Bastava leggere o ascoltare le dichiarazioni dei protagonisti dopo la partita di ieri. E probabilmente è prevista anche una rivoluzione, con alcuni arrivati a fine ciclo.

Italia, Mancini prende una decisione

Secondo quanto riferito da TMW, Roberto Mancini ha preso una decisione ufficiale in attesa di capire quale sarà il suo prossimo futuro, con le dimissioni sempre più vicine. Il ritiro di Coverciano sarà sostanzialmente blindato nei prossimi giorni. Niente conferenze e allenamenti a porte chiuse, con tifosi e giornalisti che non potranno entrare. Il programma prevedeva due conferenze, sabato e domenica.

La situazione tornerà ‘normale’ nella giornata di lunedì, quando Mancini risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa insieme a un giocatore. Per quella che sarà una partita a dir poco ridicola.