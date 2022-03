Mondiali 2022, Italia ripescata? Cosa dice lo statuto FIFA

Batosta per l’Italia di Mancini. La sconfitta con la Macedonia vale la mancata qualificazione ai Mondiali. Alcuni sognano il ripescaggio.

L’Italia di Roberto Mancini non si qualifica per la seconda volta di fila ai Mondiali in Qatar del 2022. La Nazionale italiana paga la sconfitta contro la Macedonia del Nord in una gara che non doveva essere sbagliata per nessun motivo. E, invece, il gol beffa al minuto 92 spezza i sogni di Mancini e dei tifosi azzurri.

Il destino della Nazionale è segnato, ancora una volta. Dopo la mancata qualificazione del 2017 dell’Italia di Gian Piero Ventura, la storia si ripete. Un danno per l’intero movimento sportivo nazionale, una beffa dopo la vittoria ad Euro 2020. Cosa ne sarà degli azzurri? Roberto Mancini resterà sulla panchina della Nazionale? Non c’è ancora una risposta certa alle innumerevoli domande che si pongono i tifosi. E, intanto, qualcuno spera in un clamoroso ripescaggio.

Italia, i tifosi sperano nel ripescaggio

E intanto i fari, ora, sono puntati sulla sfida del prossimo martedì contro la Turchia. Una gara amichevole che i tifosi invitano a giocare col coltello tra i denti. Il motivo? Meglio vincere in caso di eventuale ripescaggio. Uno scenario quasi irrazionale che, statuto FIFA alla mano, potrebbe accadere solo in due casi.

Non ci sarà alcuna wild card che permetterebbe alla Nazionale di partecipare ai Mondiali in Qatar in quanto campione d’Europa. L’ipotesi ripescaggio, infatti, è contemplata, oltre per scenari di guerra, solo in caso di sospensione ed espulsione di Federazioni calcistiche da parte della FIFA. Due articoli sono presenti nello statuto FIFA. Il primo cita la sospensione di un’associazione membro su richiesta del Consiglio qualora la Federazione non adempiesse agli obblighi finanziari nei confronti della FIFA oppure qualora il regolamento fosse espressamente violato.

Solo un mese fa Kenya e Zimbawe sono state sospese dalla FIFA per interferenza del governo nelle attività delle federazioni calcistiche. Realisticamente, quindi, le possibilità che una delle Federazioni qualificate ai prossimi Mondiali venga sospesa sono davvero remote. Qualora una di essere verrà esclusa dalla Coppa del Mondo, la FIFA sarà costretta a decidere a sua esclusiva discrezione, così come recita l’articolo 6 del regolamento preliminare FIFA dei Mondiali 2022.