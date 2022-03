Addio Mancini, colpo di teatro? Nazionale, l’annuncio spiazza tutti

L’Italia è ancora legata al disastro a cui ogni tifoso azzurro ha assistito nel corso della serata di ieri: Roberto Mancini ha così parlato alla squadra

La serata vissuta solamente ieri al Barbera di Palermo difficilmente sarà dimenticata da una nazione intera. L’Italia ha perso l’occasione di accedere ai Mondiali. Nel peggior modo possibile, subendo un gol-beffa al 93′. Ma soprattutto non riuscendo a segnare neppure una rete, che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.

Il gruppo nella giornata di oggi si è ritrovato a Coverciano, luogo simbolo del ritiro azzurro. I campioni degli Euro2020 sono stati costretti a fare i conti con una realtà in cui l’Italia, per la seconda edizione consecutiva, non andrà ai Mondiali. Questa volta previsti in Qatar.

Nella giornata di martedì, inoltre, alle ore 20:45, Portogallo e Macedonia del Nord si affronteranno per decretare chi andrà effettivamente in Qatar. Ma, al tempo stesso, anche l’Italia e la Turchia (già entrambe fuori dai giochi) dovranno comunque scendere in campo e affrontarsi. Per comprendere chi riuscirà a conquistare un maggior punteggio per la logica del ranking. Attualmente, in ogni caso, Roberto Mancini sembra non aver intenzione di fare passi indietro.

Italia, possibile addio di Mancini? Per il momento il percorso del CT non sembra essere in dirittura d’arrivo

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, oggi il gruppo azzurro, lo staff e Roberto Mancini si sono ritrovati a Coverciano. Per affrontare quanto accaduto nella brutta serata trascorsa ieri sotto gli occhi di un Barbera al 100%. Il CT ha tenuto, così, un discorso su quanto avvenuto e sulla grande possibilità persa.

Sembrerebbe, tuttavia, che nonostante tutto Mancini abbia fatto intendere di voler restare sulla panchina della Nazionale Italiana. Non ci sarebbe, quindi, la volontà di dire addio. In tal modo, il CT accoglierebbe anche la richiesta del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, di non abbandonare il progetto. L’annuncio attualmente spiazza chi si sarebbe aspettato un addio immediato. Colpo di teatro in vista della gara contro la Turchia per prendere tempo? Ancona non è chiaro, ma al momento sembra che Mancini voglia restare al fianco dei suoi.