Inter, Inzaghi e Marotta esultano: l’ufficialità è una manna

Per l’Inter arriva un’importante ufficialità: in vista della gara con la Juventus, la notizia rallegra Inzaghi e l’intero club

L’Inter, sfruttando anche la pausa per gli impegni delle nazionali, sta cercando indubbiamente di recuperare le energie per affrontare al meglio le ultime gare della stagione. Al rientro, con la 31esima giornata, i nerazzurri sono chiamati ad affrontare la Juventus. Concentrazione massima, quindi, per il big match.

L’Inter di Simone Inzaghi domenica 3 aprile, alle ore 20:45, è chiamata ad affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium. Il Derby d’Italia è nell’aria e Inzaghi spera di riavere i suoi carichi, tanto a livello mentale quanto a livello fisico.

Sotto questo punto di vista, però, la positività di Lautaro Martinez al Covid-19 preoccupa l’allenatore. L’argentino non si è aggregato alla propria nazionale, proprio per la positività al virus riscontrata prima che il ritiro iniziasse. Anche Matias Vecino, inoltre, era stato contagiato dal Covid. Ma su di lui, ora, è arrivata un’ufficialità che ha rincuorato l’Inter.

Inter, dall’Uruguay arriva l’ufficialità: Matias Vecino è risultato negativo al Covid-19

L’Uruguay, mercoledì 30 marzo, dovrà affrontare il Cile per la finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali. La nazionale ha fatto sapere, inoltre, tramite i propri canali ufficiali sui social che Matias Vecino è risultato negativo al Covid-19. Ora c’è quindi l’ufficialità. Sarà in panchina contro il Cile.

La notizia è giunta anche alle notizie dell’Inter e ha rallegrato i nerazzurri. Il centrocampista è tornato, infatti, ad allenarsi già con la sua nazionale. Simone Inzaghi, così, può contare sulla sua presenza anche in occasione della gara contro la Juventus. Almeno come copertura in panchina, quindi, ci sarà Vecino che solo pochi giorni fa aveva fatto preoccupare il proprio club con la positività al virus.