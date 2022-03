Inter, Marotta ha trovato l’erede di Perisic: “È il re degli assist”

Un rebus il futuro di Perisic, il cui contratto con l’Inter scade al termine della stagione. Marotta, intanto, ha già trovato il suo erede.

Tutto bloccato, almeno per qualche altra settimana. Gli ultimi risultati negativi conseguiti dall’Inter hanno spinto l’Inter a mettere in stand-by le trattative riguardanti il rinnovo del contratto di Ivan Perisic e Samir Handanovic. L’accordo che li lega al club scade a giugno ma per ora l’amministratore delegato Beppe Marotta ha voluto prendere tempo, rinviando gli incontri in agenda.

Se il futuro del portiere sembra definito (addio o permanenza con ingaggio ridotto), quello del croato resta invece tutto da scrivere. Fin qui la sua stagione è stata buona, in termini realizzativi: 5 gol e 4 assist in 38 presenze complessive (la maggior parte delle quali vissute da titolare), che hanno spinto il tecnico Simone Inzaghi a chiedere alla dirigenza di fare tutto il possibile per evitare una sua partenza.

L’esterno, dal canto suo, a Milano si trova bene ma già da qualche settimane ha iniziato a valutare l’idea di tornare in Bundesliga. Trovare un accordo in grado di soddisfare entrambe le parti, quindi, non si preannuncia particolarmente agevole. Ecco perché l’Inter ha già iniziato a scandagliare il mercato, alla ricerca di un suo possibile sostituto. Ed i riflettori, ora, sono puntati in Belgio.

Inter, se parte Perisic ecco Sergio Gomez

A Marotta, infatti, piace molto Sergio Gomez dell’Anderlecht. Il classe 2000, cresciuto nella Cantera del Barcellona, nonostante la giovane età rappresenta una colonna portante della squadra e in 41 presenze totali ha collezionato 6 gol e soprattutto 14 assist. Numeri importanti, che lo hanno fatto finire pure nel mirino del Manchester United e del Chelsea.

L’Inter, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, lo monitora e in caso di mancato rinnovo di Perisic provvederà ad avviare l’assalto: il prezzo del cartellino (circa 9 milioni) è accessibile, l’ingaggio pure. In nerazzurro Gomez andrebbe a contendere il ruolo di titolare sulla fascia mancina a Robin Gosens, garantendo estro e giocate di qualità sulla corsia. Marotta ci pensa.