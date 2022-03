Italia, assenza pesante per gli Azzurri con la Turchia: è tornato al suo club

Italia, un big sarà assente per il match in programma contro la Turchia. Sta già facendo rientro al proprio club.

Italia, per la Nazionale di Mancini ci sarà un’assenza molto pesante in vista del match contro la Turchia. La notizia è arrivata in mattinata, il ct e tutta la squadra dovranno fare a meno di uno dei migliori calciatori delle ultime, poco illuminanti, prestazioni.

Il match tra (a dir poco) scontenti non sarà giocato da quello che sarebbe probabilmente stato il miglior giocatore tra le due Nazionali combinate. Un vero peccato per il pubblico che si recerà sugli spalti per allietarsi con quel che è pur sempre uno sport amato in tutto il mondo e che regala emozioni, a prescindere del valore (quasi) nullo della partita.

L’Italia farà a meno del suo perno del centrocampo, Marco Verratti che è gia rientrato alla base col PSG.

Marco Verratti non giocherà Turchia-Italia. La partita è in programma alle 20:45 di martedì 29 marzo a Konya, e si gioca tra le sconfitte nei primi due match dei playoff dei Mondiali. Un match amaro per gli Azzurri, che già nello spogliatoio del Barbera hanno colpevolmente mostrato tutta la loro frustrazione per l’addio ai Mondiali, con un brutto gesto.

Come, purtroppo, sappiamo, la nostra Nazionale è stata eliminata per mano della Macedonia del Nord a causa di un gol da fuori area di Trajkovski. La Turchia, invece, ha rischiato l’impresa, in un primo momento, riuscendo quasi a rimontare il 2-0 che stava subendo contro il Portogallo. Ma ha sbagliato, con Yilmaz, il rigore del possibile pareggio. La partita è terminata 3-1 per la Nazionale di Cristiano Ronaldo, che se la vedrà con i nostri giustizieri della Macedonia del Nord.

Perchè si gioca Turchia-Italia? La domanda se la stanno ponendo tutti i tifosi italiani (e con ogni probabilità anche quelli turchi). Accordi commerciali, sponsor, impegni dunque inderogabili da dover mantenere. Ma questa tragicomica sfida che i supporter guarderanno con l’amaro in bocca, ha in palio anche preziosi punti del ranking Fifa.