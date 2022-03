Italia, un’altra figuraccia dopo la Macedonia: cosa è successo negli spogliatoi

La sconfitta contro la Macedonia del Nord nei playoff per i Mondiali non è stata l’unica figuraccia rimediata dall’Italia a Palermo.

A distanza di più di 24 ore la ferita è ancora viva e apertissima nel cuore dei tifosi azzurri. E non è certo difficile immaginare che sia stato così anche per gli azzurri, giovedì sera, al termine della gara persa con la Macedonia del Nord nel primo round dei playoff per Qatar 2022.

Un passaggio che molti troppo frettolosamente avevano etichettato come scontato, in attesa della gara da “dentro o fuori” con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E che invece si è conclusa con una beffarda quanto clamorosa sconfitta e l’addio ai Mondiali in anticipo.

Una sconfitta che ha fatto male anche e soprattutto ai giocatori. I campioni d’Europa in carica al termine della gara erano evidentemente delusi e nervosi, ma anche se si tratta di una reazione comprensibile e assolutamente umana certo non può servire per giustificare quanto accaduto successivamente.

Figuraccia Italia, spogliatoi del Barbera in condizioni vergognose

Come riportato dal Corriere dello Sport in un video, i giocatori dell’Italia hanno sfogato la loro rabbia negli spogliatoi dello stadio Renzo Barbera di Palermo, lasciandoli in condizioni vergognose. Visibili ovunque, anche nei corridoi e nei bagni, bottiglie d’acqua accartocciate, sacchetti di plastica, addirittura pezzi di torta e dolciumi con cui probabilmente gli Azzurri avrebbero voluto festeggiare una vittoria che non è arrivata.

Una vera e propria figuraccia, che segue quella rimediata in campo e che non può che deludere il pubblico. Che certo si aspetterebbe un maggiore livello di maturità dai propri eroi e che invece deve fare i conti con situazioni oggettivamente indifendibili.

Si tratta di qualcosa che può sembrare secondario ma su cui invece l’Italia dovrà lavorare in futuro. Dopo la richiesta dei calciatori emersa nelle scorse ore, il commissario tecnico Roberto Mancini potrebbe aver deciso di restare e provare a ripartire tutti insieme. Ma certo è in futuro andranno evitate figuracce del genere, che certo non aiutano a livello di immagine.