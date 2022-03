Mondiale, arriva la rivoluzione che interesserà anche l’Italia

La regola che interessa anche l’Italia e la Serie A può diventare ufficiale: si ragiona sulla conferma della norma in via permanente

Il Covid ha cambiato molte cose, anche all’interno del mondo calcistico d’Italia. Con la Serie A e non solo. Sono state, effettivamente, inserite diverse nuove norme. Specialmente per far si che le stagioni in corso non dovessero più ricevere sospensioni. Una regola, ora, potrebbe diventare permanente.

Secondo quanto riferito da ‘Sport’, tramite l’edizione online di quest’oggi, parrebbe che l’IFAB (Internacional Football Association Board) starebbe prendendo in considerazione l’idea di rendere ufficiale la regola dei cinque cambi. L’intenzione sarebbe quella di rendere definitivo il cambio di regolamento già prima del Mondiale in Qatar, quindi si punterebbe a confermare la norma il prima possibile.

Questa possibilità, data agli allenatori il calcio d’Italia. Sia quello della Serie A, sia quello di tutti gli altri campionati, anche minori ed esteri ovviamente). La norma sarebbe destinata a diventare una consolidata realtà. Questa appare come una buona notizia. Soprattutto se si prendono i considerazione i numerosi impegni ravvicinati che i club sono ormai chiamati ad affrontare.

Mondiale, l’IFAB si prepara a confermare la regola dei cinque cambi: la rivoluzione interessa anche l’Italia

Dunque, secondo quanto riferito da ‘Sport’, la regola dei cinque cambi a partita ora potrebbe essere resa permanente dall’IFAB. Questa norma era stata pensata e introdotta all’inizio della pandemia. Per andare incontro alle esigenze delle squadre chiamate a recuperare con un tour de force le gare rinviate a causa dello scoppio del Covid.

L’IFAB è quell’organo chiamato a introdurre nuove norme e/o a modificare le esistenti, lì dove ce ne fosse bisogno, all’interno dell’universo del calcio professionistico. L’emergenza Covid-19 ha costretto i diversi organi del mondo dello sport a prendere decisioni che potessero andare ad aiutare società e atleti. Con l’obiettivo di affrontare al meglio gli impegni previsti dal calendario. Dopo più di due anni, però, ci si sta effettivamente rendendo conto di quanto la regola dei cinque cambi a match risulti essere, a prescindere, fondamentale per permettere un maggiore turnover nelle squadre.