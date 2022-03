“Ho giocato poco”: Napoli, il big invia la frecciata a Spalletti?

Il giocatore del Napoli, in ritiro con la propria nazionale, ha parlato del difficile momento che sta vivendo: frecciata a Spalletti?

Il big appartenente al Napoli di Luciano Spalletti non sta affrontando un periodo semplice. Complice anche l’ennesimo infortunio rimediato non molto tempo fa. Le sue parole hanno comunque colpito per un motivo in particolare.

Dopo un brutto infortunio alla testa riportato in occasione di una gara giocata proprio con la Nazionale Messicana la scorsa estate, Hirving Lozano non ha avuto una stagione particolarmente fortunata. Oltre alla positività al Covid registrata tra fine dicembre 2021 e inizio gennaio 2022, il big del Napoli ha poi rimediato un infortunio alla spalla.

È stato perciò lontano dal campo di gioco dal 3 febbraio per un mese, fino al 3 marzo. Lozano, quindi, è stato di rimando poco a disposizione anche di Luciano Spalletti. Attualmente l’attaccante è impegnato con il Messico e, proprio dal ritiro con la nazionale, ha rilasciato un’intervista con parole anche un po’ pungenti.

Napoli, ecco cos’ha riferito Lozano: “Ho giocato poco fino ad ora”. Frecciata a Spalletti?

Hirving Lozano, complici anche gli infortuni, non ha giocato effettivamente molto nell’ultimo periodo. Il Napoli di Luciano Spalletti ha dovuto spesso fare a meno di lui. Oggi, tuttavia, dal ritiro con la Nazionale Messicana, Lozano ha rivelato ai microfoni di ‘TUDN’ un pensiero che ha fatto riflettere: “Ora sto bene e sono sereno. Però so che mi manca il ritmo per il fatto che ho giocato poco fino ad ora“.

Il giocatore ha poi aggiunto: “Sono si stato infortunato. Questo non mi ha permesso di avere grande continuità. Non sono in grande ritmo. Grazie a Dio, però, ora sto giocando con la nazionale e posso ritrovare la continuità che mi manca”. Le parole di Lozano, però, probabilmente hanno voluto mandare anche una sorta di messaggio a Luciano Spalletti, chiedendo forse un maggior spazio tra le file del Napoli.