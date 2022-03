“Vergognatevi”: Real Madrid nel caos, l’attacco gela i tifosi

La polemica che sta coinvolgendo l’ambiente del Real Madrid non si placa. Adesso arriva anche l’attacco diretto che alimenta lo scontro.

La clamorosa debacle durante il Clasico contro il Barcellona ha gettato l’ambiente del Real Madrid in piena polemica. La sconfitta senza appello della squadra di Ancelotti contro i rivali di sempre, maturata oltretutto in modo parecchio umiliante, ha fatto che che in casa Merengues molti finissero sulla graticola.

Uno di questi, da tempo bersagliato sia dai tifosi che dalla stampa madrilena, è Gareth Bale. Arrivato per la cifra record di 100 milioni di euro nel 2013, all’epoca acquisto più costoso della storia, Bale ha vissuto una carriera madrilena con alti e bassi. Soprattutto nelle ultime annate i suoi continui problemi fisici gli sono costati molte critiche. In questa stagione infatti Bale è sceso in campo solo 5 volte con il Real Madrid, segnando solo in un’occasione.

Di concerto invece con la nazionale gallese Bale sembra essere molto più a suo agio, come dimostra la doppietta messa a segno nell’ultimo match contro l’Austria nel playoff per i Mondiali. Una situazione decisamente strana, con il gallese al centro del progetto in nazionale, ma ai margini con il club. Cosa che naturalmente ha portato a diverse polemiche in Spagna.

Bale risponde alle polemiche sulle prestazioni al Real Madrid

L’esterno gallese ha però preso di petto la situazione e attraverso un’intervista rilasciata a Sky Sport ha risposto per le rime: “Si vergognino, i loro attacchi sono disgustosi.” la risposta a quanti lo stanno in questo momento criticando dopo la sua ‘rinascita’ con la maglia della nazionale.

“Sarebbe solo una perdita di tempo.” ha concluso Bale. “Io non devo mandare i messaggi a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno. Posso solo dire che gli attacchi di chi mi critica sono disgustosi. Chi lo fa dovrebbe solamente vergognarsi.”