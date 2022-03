Inter, l’addio è sempre più vicino: vola in Sudamerica in estate

Inter, addio a fine stagione sempre più vicino. Il calciatore è deciso a trasferirsi in Sudamerica: c’è un motivo che lo spinge.

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara al ritorno in campionato col coltello tra i denti. I nerazzurri sono da giorni al lavoro, durante la pausa per le Nazionali, decisi a recuperare lo svantaggio su Milan e Napoli, avanti in classifica generale di Serie A. Con ancora una gara da recuperare, poi, il destino del club lombardo non è ancora segnato. La lotta per la vittoria finale del torneo resta più viva che mai.

In ogni caso, però, l’ad Beppe Marotta ed il ds Piero Ausilio devono per forza di cose pensare già al futuro. Nella prossima stagione, infatti, la linea societaria è destinata a non cambiare. Per questo motivo il club nerazzurro prova già ad affacciarsi sul mercato estivo, deciso a battere sul tempo la concorrenza.

Calciomercato Inter, Vidal verso il Flamengo

Oltre al mercato in entrata, però, bisogna fare i conti con la situazione rinnovi, in parte già sistemata. Dopo aver rinnovato il contratto a Barella e Brozovic, potrebbe arrivare un addio proprio nel reparto di centrocampo.

Come riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il destino di Arturo Vidal sembra oramai segnato. A fine stagione, infatti, il calciatore cileno pare destinato a dire addio all’Inter. Il motivo? Il pressing del Flamengo che oramai prosegue incessante da oltre un anno. Secondo il quotidiano sportivo, Vidal avrebbe deciso di trasferirsi in Sudamerica e di sposare la proposta del Flamengo in estate. Il suo sogno, infatti, sarebbe quello di aggiungere al proprio palmares la Copa Libertadores.