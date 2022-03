Inter, Marotta pronto al sacrificio: via due nerazzurri, mossa a sorpresa

L’Inter prepara il colpo di mercato per l’estate. Serve un doppio sacrificio, Marotta ha pronta l’offerta giusta.

I prossimi saranno mesi decisivi in casa Inter. Capire in che direzioni si vuole andare, ma soprattutto con quali risorse. Si, perchè molto dipenderà dall’epilogo di una stagione complessa come quella che stiamo vivendo. Difficili stabilire quali possano essere i risvolti da qui alla fine del campionato, con Napoli, Milan e Juventus che tengono viva la parte alta della classifica. L’Inter vive un momento di tentennamento, e gli ultimi due pareggi consecutivi ne sono la dimostrazione concreta.

Al di là del risultato finale, poi, è chiaro che alcune cose in casa nerazzurra sono destinate a cambiare e mutare. C’è da capire come prenderà forma l’attacco, senza dimenticare che anche in difesa sono previsti grandi cambiamenti. A cominciare dal portiere, con Onana che proverà a raccogliere l’eredità di un Handanovic che potrebbe anche restare a Milano per un altro anno. Ma non solo.

Inter, occhi su Bremer: doppio sacrificio

Il nome che stuzzica da un po’ di tempo Beppe Marotta è quello di Gleison Bremer, difensore del Torino sul quale si sono posati gli occhi dell’Inter ma anche di altre squadre italiane e non solo. Il club nerazzurro proverà a giocare d’anticipo in questi mesi, anche se bisognerà mettere sul tavolo una proposta importante per convincere Urbano Cairo.

Una di quelle sulla quale sta lavorando Marotta – secondo quanto riportato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’ – potrebbe stuzzicare sensibilmente il presidente granata. Sul piatto, infatti, Marotta sarebbe pronto a mettere due giocatori: Satriano e Agoumè. Entrambi sono impegnati con il Brest, anche se su quest’ultimo l’Inter vorrebbe avere pieno controllo anche per il futuro. Insomma, magari un prestito ma senza perderlo definitivamente.