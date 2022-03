Calciomercato Milan, allarme per il big: la Premier League fa sul serio

Calciomercato Milan, a rischio il possibile trasferimento in Serie A: il giocatore piace anche in Premier League

Il Milan, con il calciomercato di gennaio, non ha compiuto in fin dei conti grandi operazioni. Alcuni giocatori però sono entrati più di altri nel mirino rossonero. Per uno in particolare, tuttavia, ora si è acceso anche il campanello d’allarme della Premier League.

Il difensore centrale Sven Botman, classe 2000 di proprietà del Lille, è entrato nel mirino del Milan da qualche tempo. Già a gennaio il club rossonero ha provato a portarlo in Serie A. Quando, nel frattempo, su di lui avevano puntato gli occhi già anche altri club.

Alla fine della sessione invernale di calciomercato, tuttavia, il difensore non si è trasferito ed è rimasto in Francia, proprio al Lille. Con il club il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2025, ma tutti gli indizi sembrerebbero portare a un suo addio a giugno. Oltre al Milan, ora è però spuntato anche l’interesse di un club di Premier League.

Calciomercato Milan, su Botman anche il West Ham: l’interesse del club di Premier League preoccupa i rossoneri

Sven Botman, difensore centrale del Lille, ha già nel corso di questa stagione attirato l’attenzione di diversi club su di sé. In Italia, primo su tutti interessato a lui è il Milan. Il difensore, in Ligue1, ha segnato 3 gol e servito 1 assist in 21 gare. Oltre alla fase difensiva, quindi, è anche molto propositivo. Dote che certamente piace e attira in ottica calciomercato.

È anche per questo motivo che, secondo quanto riferito da ‘Evening Standard’, a Botman sarebbe fortemente interessato anche il West Ham. Il club di Premier League, infatti, non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche del Lille sul suo cartellino, pur di non lasciarsi sfuggire il talento olandese. Il Milan ora deve guardarsi le spalle e agire di anticipo, se non vuole perdere l’occasione di acquistare il giocatore.