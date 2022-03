Milan, salti di gioia per i tifosi: l’annuncio fa sorridere Pioli e Maldini

Il Milan sorride e con lui anche Stefano Pioli e Paolo Maldini: migliorano le condizioni del difensore, l’annuncio non ha lasciato dubbi

Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di uno dei suoi giocatori fondamentali a partire da dicembre. Il difensore, eccetto la prima parte di stagione, è stato costretto da un infortunio a restare lontano dal campo di gioco. Ora però l’annuncio fa sorridere il Milan e i suoi tifosi, che vedono più vicino il suo rientro.

Simon Kjaer, dopo quanto fatto vedere nel corso degli Euro2020 con la Danimarca, aveva condotto un buon inizio di stagione tra le file del suo Milan. Trovando una (meritata) posizione da protagonista nella squadra guidata da Stefano Pioli.

Il danese, poi, però è stato costretto a lasciare il rettangolo di gioco per infortunio il 1° dicembre 2021. Dagli esami specifici è poi emersa la rottura del legamento del crociato. Il grave infortunio ha fatto sì che Kjaer restasse indisponibile per diversi mesi. Ora, tuttavia, le sue parole hanno rincuorato sia Pioli sia Maldini. L’annuncio ha fatto sorridere.

Milan, Kjaer parla del recupero dall’infortunio: “Sono molto felice, i progressi sono positivi”

Simon Kjaer, nella giornata odierna, è tornato a parlare delle sue condizioni e del suo recupero dopo l’infortunio rimediato in campionato. Le sue parole, annunciate a ‘Ekstra Bladet’, hanno fatto sorridere il Milan: “Sono molto felice, i progressi del ginocchio sono positivi. Non vedo l’ora di tornare e presto potrò di nuovo fare tutto. Non ho dubbi: tornerò più forte di prima”.

Kjaer ha poi aggiunto: “Lavoro con tutto il corpo. So che devo tornare a rinforzarmi. È il ginocchio che detta i tempi. Fino ad ora ho lavorato con la mobilità, allenando schiena, caviglie, tutto. Ho voluto vedere l’infortunio come un’opportunità per rinforzarmi in tutto il corpo”.