“Non solo vice Brahim Diaz…”: Milan, il colpo ed il piano di Pioli

Il Milan non dovrà ragionare troppo sul primo colpo di calciomercato dell’estate: Maldini e il resto della dirigenza l’hanno messo a segno anzitempo.

Come sarà il Milan del futuro? Le operazioni che la società ha portato avanti sopratutto nell’ultimo biennio sono motivate dall’intenzione di rinfoltire la squadra di giovani, che saranno la colonna portante del gruppo per molti anni. Ciò significa che, accanto ad addii a costo zero e cessioni, ci saranno di volta in volta acquisti di prospettiva.

In quest’ultima categoria, durante la scorsa estate, è rientrato Yacine Adli. Si tratta del centrocampista classe 2000 che il Milan ha acquistato dal Bordeaux, facendolo però restare ancora per un’annata in Francia. La strategia, per un affare costato circa 10 milioni di euro, è stata volta a farlo crescere e maturare ancora di più, per portarlo in Serie A già pronto a giocarvi.

Ciò significa, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, che Adli sarà il primo “acquisto” del Milan, a fine campionato, per il prossimo.

Milan, il primo acquisto per il calciomercato estivo è già ufficiale: arriverà dalla Francia

Il Bordeaux sta vivendo una complicatissima annata in Ligue 1 e infatti è in forte rischio retrocessione. Tuttavia, il centrocampista francese del Milan sta continuando a mettersi in mostra, confermando il grande talento a suon di assist e anche di un gol.

Pioli potrà già cominciare a studiarlo, tenendo in considerazione che potrà utilizzarlo sia come trequartista che come centrocampista centrale, esterno d’attacco e infine seconda punta. Un’ottima notizia se si considera che Kessie volerà verso il Barcellona e che anche Brahim Diaz avrà bisogno di un’alternativa durante l’anno. Infine, mister Pioli potrà utilizzare Adli a supporto di Tonali e Bennacer nel 4-3-3, oltre che a supporto nella punta nel modo 4-2-3-1. Al via gli esperimenti: non c’è tempo da perdere.