Inter, è arrivata la notizia che Inzaghi e i tifosi aspettavano con ansia

L’Inter sorride dopo la cattiva notizia: alla ripresa del campionato mister Inzaghi non avrà alcun problema circa l’attacco della squadra.

Le ultime settimane per l’Inter sono state le più difficili da affrontare. La squadra non riesce più nelle vittorie di fila in campionato. I fattori sotto osservazione sono tanti e in particolar modo si critica l’atteggiamento tattico pensato da Inzaghi. Il gioco nerazzurro starebbe necessitando di un cambiamento, che lo renda maggiormente propositivo. Inoltre, c’è una questione pratica: la penuria dei gol da parte degli attaccanti.

La pausa Nazionali, quindi, nel momento adeguato per riflettere e anche per riposare le forze, per alcuni, in vista del rush finale, in occasione del quale si cercherà di risalire verso il primo posto, mentre Napoli e Milan non mollano la vetta.

Tuttavia, lo stop al campionato aveva portato una notizia piuttosto negativa, ovvero la positività di Lautaro Martinez al coronavirus. Ad annunciarlo era stata la Federazione argentina attraverso i propri canali social, non appena partito il ritiro della Nazionale Albiceleste.

Inter, Lautaro Martinez negativo al Covid-19: sarà a disposizione alla ripresa

Tuttavia, dopo una settimana il test è stato ripetuto e finalmente è giunto il risultato negativo. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, Lautaro Martinez si sarebbe negativizzato e anche allenato ad Appiano Gentile con il resto dei compagni. Ciò significa che l’attaccante argentino può essere considerato a disposizione, poiché rispetto alle condizioni di salute non sono mai state rese note situazioni complicate o di acciacco.

Un recupero fondamentale non soltanto per il peso e il valore in sé del calciatore in rosa, ma anche perché il prossimo appuntamento dell’Inter, alla ripresa della Serie A, sarà il derby d’Italia contro la Juventus. La squadra di Allegri è in forma, i risultati sono a suo favore e quindi ci sarà bisogno della miglior Inter per mettere in difficoltà i bianconeri e fare risultato.