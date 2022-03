Ronaldo, niente Mondiali? L’annuncio a sorpresa spiazza i tifosi

Alla vigilia del match decisivo dei playoff tra Portogallo e Macedonia del Nord, arriva la dichiarazione dello stesso Cristiano Ronaldo.

Domani sera Portogallo e Macedonia del Nord scenderanno in campo per la finale del mini-gruppo dei playoff per l’accesso ai Mondiali in Qatar del prossimo inverno. I lusitani arrivano dal successo contro la Turchia, mentre la nazionale balcanica può contare sulla scalpo dell’Italia di Mancini.

Grande atteso, inutile dirlo, Cristiano Ronaldo che si gioca tutte le carte per quella che secondo molti potrebbe essere la sua ultima possibilità di partecipare e provare a vincere i Mondiali. Ronaldo, classe ’85, al prossimo Mondiale avrebbe 41 anni. Un po’ troppi per chiunque per pensare di essere ancora in forma per la competizione. Evidentemente non per lo stesso Ronaldo.

“Molti di voi mi stanno facendo questa domanda.” ha risposto Ronaldo in conferenza spiazzando i presenti. “La risposta è semplice: sarò io a deciderlo. Se ho voglia di giocare ancora a calcio allora giocherò, altrimenti lascio.” Insomma, per Ronaldo i Mondiali in Qatar non sono necessariamente la sua ultima spiaggia.

Portogallo, Ronaldo carica compagni e tifosi.

Le domande si sono poi inevitabilmente spostate sul match contro la Macedonia del Nord. “La partita della vita.” l’ha definita CR7, il quale predica tanta concentrazione da parte dei suoi compagni: “Hanno fatto un cammino sorprendente, ma non sono qui per caso. Se sono arrivati fin qui vuol dire che lo meritano. Meritano di essere dove sono e di giocarsela.”

Infine un appello ai tifosi, che potrebbero essere davvero l’arma in più per battere la Macedonia del Nord: “Sarebbe bello se cantassero l’inno anche quando la musica si ferma. Apprezziamo sempre queste dimostrazioni di sostegno. La pressione c’è sempre, ma siamo preparati e vogliamo andare in Qatar. Non ci può essere un Mondiale senza Portogallo!”