Inter, brutte notizie in vista della Juventus: l’annuncio gela i nerazzurri

In vista del match di cartello tra Inter e Juventus, l’annuncio inaspettato rischia di rovinare l’atmosfera della partita.

Inter-Juventus è senza dubbio uno dei match più importanti delle prossime giornate. I nerazzurri, dopo alcuni passi falsi in campionato, rischiano di perdere il contatto con Napoli e Milan. Alle spalle, ad un solo punti di distanza (anche se con una partita in più), la Juventus che, dopo un inizio da dimenticare ha ripreso a macinare vittorie e punti in classifica.

Un match che quindi si preannuncia fondamentale per motivi che vanno oltre il prestigio e il fascino della sfida. Il Derby d’Italia vale anche un bel pezzo di Scudetto con l’eventuale sconfitta che rischia, arrivati a questo punto della stagione, di dover dire addio ai sogni di titoli. Soprattutto se Milan e Napoli sapranno approfittare dello scontro diretto tra le due rivali.

L’Inter sembra essere quella che, per forma, arriva peggio allo scontro. Due pareggi nelle ultime due, mentre la Juventus dal canto suo arriva da quattro successi consecutivi. I nerazzurri hanno però il vantaggio del fattore campo, anche se una notizia dell’ultim’ora ha gelato la dirigenza.

Inter-Juventus, i nerazzurri dovranno fare a meno della Curva Nord

Attraverso un comunicato ufficiale la Curva Nord, il cuore del tifo organizzato nerazzurro, ha comunicato la sua assenza per il match contro la Juventus del 3 Aprile. “Non vogliamo dare adito a polemiche.” si legge nel comunicato. “Per questo non daremo tante spiegazioni. Contro la Juventus però non ci saremo.”

Il comunicato specifica che si tratta di una scelta dolora e che nessuna partita di cartello può cambiare una decisione, a detta del tifo organizzato, irreversibile: “La nostra è una scelta inevitabile. Nessuna partita, nemmeno quelle di cartello, possono farci cambiare idea. E’ una decisione che è condivisa da tutti i responsabili del nostro gruppo.”