Milan, la notizia fa sorridere Pioli: il top ha recuperato dall’infortunio

Il Milan lunedì prossimo sfiderà il Bologna in casa ed in questi minuti è giunta una notizia che Pioli aspettava con ansia.

Il nostro calcio è rimasto sconvolto dall’eliminazione dell’Italia dai play-off mondiali da parte della Macedonia del Nord, ma tra una settimana ritornerà la Serie A con un turno che potrebbe risultare decisivo per la lotta Scudetto. Il Milan, infatti, incontrerà il Bologna a San Siro, mentre Napoli ed Inter giocheranno in trasferta contro, rispettivamente, Atalanta e Juventus.

Il Milan ha l’occasione di poter aumentare il proprio vantaggio sui partenopei e sulla squadra di Simone Inzaghi. Quello che ha sorpreso del ‘Diavolo’ in queste ultime settimane è stata la solidità difensiva, considerando che ha subito soltanto una rete, tra l’altro quella contestatissima di Udogie, nelle ultime quattro giornate di campionato.

Nonostante l’infortunio di Kjaer ed il mancato arrivo di un suo sostituto nell’ultimo mercato di gennaio, Stefano Pioli è stato bravissimo a registrare la difesa rossonera. Al fianco di Tomori si sono alternati Romagnoli e Kalulu ed entrambi hanno fornito prestazioni di altissimo livello. Un altro perno del reparto difensivo milanista è sicuramente Mike Maignan. Proprio sul giocatore francese è giunta una notizia che farà sorridere a tutto l’ambiente rossonero.

Milan, la notizia che aspettava Pioli: Maignan giocherà titolare con la Francia

Mike Maignan, infatti, come quanto riportato da ‘RMC Sport’, sarà titolare nell’amichevole di martedì serà tra la Francia ed il Sudafrica. L’estremo difensore ha fatto un po’ preoccupare in questi giorni sia Pioli che i tifosi del Milan a causa di qualche problema al tendine d’Achille, che non l’ha fatto allenare con costanza la settiamana scorsa.

La titolarità di Maignan nell’amichevole, che si giocherà nella stadio della sua ex squadra Lille, è la definitiva conferma sul suo pieno recupero dall’infortunio. Il portiere è già stato fermo per alcune settimane nell’arco di questa stagione a causa dell’operazione per curare una lesione al polso sinistro.