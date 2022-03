“L’hanno sempre criticato”: Juventus, lo sfogo da chi non ti aspetti

Nel mirino delle critiche, arrivate spesso dai tifosi ma non solo, diversi giocatori della Juventus: duro sfogo dell’agente del centrocampista

Nel mirino della critiche, specialmente in questa stagione ancora in corso, sono finiti spesso soprattutto alcuni calciatori della Juventus. I problemi maggiori, secondo i tifosi e non solo, resterebbero a centrocampo. A tal proposito è arrivato un duro sfogo da parte dell’agente, nonché madre, del centrocampista francese.

La madre di Adrien Rabiot rappresenta anche il suo entourage. Lo sfogo di Veronique Rabiot, arrivato ai microfoni di ‘Ouest-France’, si è rivelato anche una risposta a tutte le critiche ricevute dal centrocampista.

A partire dalla scorsa stagione, e ancor di più in questa ancora in corso, Rabiot è stato infatti spesso attaccato soprattutto dai tifosi della Juventus. Ma non solo, perché spesso le sue prestazioni sono state oggetto di discussione. La madre, allora, ha voluto dire la sua.

Juventus, la madre e agente di Rabiot non ci sta: “Lo hanno sempre criticato, non ha niente da dimostrare”

La madre e agente di Rabiot ha dunque affermato a ‘Ouest-France’: “Adrien non ha proprio niente da dove dimostrare. Il suo mestiere è quello di giocare a calcio. Questo sport è anche la sua passione. Vorrebbe non dover passare il tempo a giustificarsi. Solo in Italia dicono che non è buono. Lo hanno sempre criticato. La maggior parte delle persone pensa che molti siano giocatori strapagati, ma non sanno nulla”.

“A mio figlio – ha continuato colei che è anche il suo procuratore – non hanno mai perdonato niente, è stato sempre oggetto di critiche. Fin da quando aveva solo 17 anni. Tutti quanti possono sbagliare nella vita. E troppo spesso ci si dimentica che i calciatori non sono dei robot. Devono anche avere il tempo di crescere. Io sono anche suo agente, tra noi c’è un rapporto straordinario”.