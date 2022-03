“Lascia la nazionale”: decisione presa, l’annuncio spiazza i tifosi

Addio alla nazionale. Il campione sembra ormai deciso nel prendere la sua strada. In queste ore l’annuncio ha spiazzato i tifosi.

Per alcuni l’avventura in Qatar sarà un passaggio cruciale per la propria carriera. L’Italia, sotto questo punto di vista, non potrà avvalersi di un evento cosi importante per lasciare il segno. La sconfitta contro la Macedonia fa ancora male, e non vedere gli azzurri impegnati in un evento cosi importante come i Mondiali sta facendo discutere. Per la seconda volta, tra l’altro, anche se in questo caso le cose si sono sviluppare in maniera diversa rispetto all’ultima volta. Niente dimissioni da parte di vertici e commissario tecnico, ma volontà di portare avanti un progetto. Almeno questa sembra la linea da tracciare.

L’Italia non ci sarà, ma quella in Qatar sarà comunque una competizione da seguire visti i tanti campioni che parteciperanno. Nei prossimi mesi si capirà quali nazionale si avvicinerà all’evento con l’etichetta di favorita. Tra queste potrebbe esserci anche l’Argentina, che proprio alla fine dei mondiali potrebbe salutare uno dei suoi campioni iconici.

Argentina, Angel Di Maria pronto a dire addio alla nazionale dopo i Mondiali

Angel Di Maria è uno dei calciatori più amati nel suo paese. Campione assoluto che in questi anni ha collezionato grandi soddisfazioni. Certo, la sua carriera è stata contornata di successi anche se una vittoria con la sua Argentina ai Mondiali sarebbe un epilogo perfetto per un campione straordinario. Si, perchè dopo l’avventura a Qatar 2022 il giocatore del PSG sembra pronto a dire addio alla nazionale.

L’indiscrezione riportata da ‘Tyc Sport’ parla di un Di Maria pronto a cedere il passo alle nuove generazioni, e quale miglior momento della fine di un Mondiale per dire addio. Alla fine della stagione, tra l’altro, l’attaccante argentino dirà addio anche al PSG. I prossimi mesi saranno quelli che dovrebbero sancire la scelta definitiva di Di Maria.