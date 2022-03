Colpo di scena: Nazionale, il ct ha dato le dimissioni

Il commissario tecnico ha deciso di lasciare la Nazionale, annunciando le dimissioni in conferenza stampa

C’era grande attesa quest’oggi per la conferenza stampa di Roberto Mancini dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. L’Italia non parteciperà all’edizione di Qatar 2022, la seconda consecutiva, e sarà l’unica Nazionale che ha già vinto almeno un Mondiale a restare a casa. Tutte le big, infatti, hanno ottenuto la qualificazione. Una situazione drammatica che il ct azzurro vuole ribaltare nei prossimi anni. Mancini, infatti, resterà alla guida dell’Italia e sta già preparando il futuro.

Non tutti, però, faranno ciò che ha deciso Mancini. L’esempio è Franco Foda, che oggi ha deciso di rassegnare le dimissioni da commissario tecnico dell’Austria. La sua Nazionale ha perso 2-1 in semifinale con il Galles e non parteciperà al Mondiale, dopo gli ottavi di Euro 2020 dove fu eliminata proprio dall’Italia. Sono anche arrivate la parole del ct che ha spiegato le motivazioni di questa scelta.

Austria, il ct Foda annuncia le dimissioni

Franco Foda, ormai ex ct dell’Austria, ha così parlato in conferenza stampa: “Le responsabilità di questa eliminazione sono tutte mie. Avrei anche potuto prolungare il contratto, ma non m’importa più. Ho deciso domenica sera, per me è stato un grande onore allenare questa Nazionale. Chi verrà al posto mio, allenerà una squadra con un gran potenziale”. Il ct ha poi concluso definendo “fantastici” gli ultimi quattro anni e mezzo.

Il tecnico italo-tedesco, nel corso della sua esperienza in Austria, aveva anche collezionato una prestigiosa vittoria contro la Germania in amichevole per 2-1. Ora la Nazionale deve ricostruire per il prossimo Europeo, in programma nel 2024. La Federazione austriaca deciderà verosimilmente nei prossimi giorni chi sarà il nuovo ct.