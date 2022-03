Roma, brutte notizie in arrivo: l’ufficialità gela Mourinho

Arriva l’ufficialità di una notizia davvero brutta per la Roma e José Mourinho in vista delle prossime partite: ecco cos’è successo

Dopo la sosta, l’ultima prima della fine del campionato, la Roma affronterà il momento più delicato della stagione. Oltre alle ultime otto partite, infatti, la squadra giallorossa è ai quarti di finale di Conference League. Un trofeo alla portata, che permetterebbe a José Mourinho di portare un successo nella Capitale che manca da tredici anni. E soprattutto un trofeo europeo riconosciuto dalla UEFA che manca nel palmarès dei giallorossi.

Sulla strada di Mourinho c’è il Bodo Glimt, che gli ha inflitto la “peggior sconfitta della sua carriera” nel girone, un 6-1 clamoroso che fece tanto scalpore. I norvegesi sono una squadra diversa rispetto a qualche mese fa. Ma prima di affrontarli, ci sarà la Sampdoria domenica alla ricerca di punti salvezza. Una sfida più che delicata che la Roma potrebbe disputare senza uno dei suoi calciatori.

Roma, un positivo nella squadra di Mourinho

Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto di aver individuato un positivo all’interno del gruppo squadra. Si tratta di un calciatore che “regolarmente vaccinato, è positivo al Covid”. Tuttavia, il club giallorosso non ha specificato quale sia il giocatore che, forse, non sarà a disposizione nelle prossime partite. Forse, perché nei prossimi quattro giorni potrebbe comunque negativizzarsi.

Il suddetto calciatore si trova comunque in buone condizioni di salute ed è in isolamento nel proprio domicilio. Come detto in precedenza, le prossime partite che la Roma giocherà sono contro la Sampdoria, il Bodo Glimt e la Salernitana. Non è la prima volta che il club giallorosso non specifica chi è il positivo. Forse si potrà capire dai prossimi allenamenti e, se la situazione dovesse persistere, dalle convocazioni.