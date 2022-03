Roma, è fatta: colpo a sorpresa per Mourinho e i tifosi

Dopo il derby vinto, la Roma domenica affronterà la Sampdoria ma il club giallorosso ha realizzato un colpo per Mourinho.

Dopo la sosta delle nazionali, il prossimo weekend ritornerà il campionato con un turno che potrebbe risultave decisivo per tantissime squadre. Per quanto riguarda lo Scudetto, la prossima giornata è sicuramente favorevole, almeno sulla carta , al Milan che affronterà il Bologna al Meazza, mentre Napoli ed Inter affronteranno in trasferta, rispettivamente, l’Atalanta di Gasperini e la Juventus.

Il prossimo turno presenta due gare fondamentali anche per evitare la retrocessione in Serie B: Spezia-Venezia ed Udinese-Cagliari. In zona Europa, invece, la squadra più forma di questo periodo è sicuramente la Roma di Mourinho, che affronterà in trasferta la Sampdoria di Marco Giampaolo.

I giallorossi, infatti, hanno sconfitto prima della sosta la Lazio di Maurizio Sarrio per 3-0 nel derby capitolino. La Roma ha dominato il match dell’Olimpico di domenica scorsa, visto che è riuscita a portarsi sul triplo vantaggio già al termine della prima frazione di gara. In casa romanista, comunque, non si è attenti solo alle ‘questioni di campo’, ma anche a quelle che riguardano il calciomercato.

Roma, colpo per Mourinho: Mile Svilar ha già svolto le visite mediche

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Roma ha preso Mile Svilar per la prossima stagione. L’estremo difensore serbo, classe 99, lascerà il Benfica a fine stagione da parametro zero, visto che il suo contratto con il club lusitano scadrà il prossimo giugno.

Mile Svilar, sempre come quanto detto dall’emittente satellitare, in giornata ha svolto a sorpresa le visite mediche con la sua nuova squadra. Il portiere, che quest’anno ha giocato 13 partite (con 17 gol subiti) con la maglia del Benfica, sarà il secondo portiere, alle spalle di Rui Patricio, della Roma.