Juventus, i tifosi impazziscono: l’ex fa ritorno a Torino

Tifosi della Juventus impazziti per il grande ritorno a Torino: lo ha annunciato lo stesso calciatore sui propri social

C’è tanta attesa a Torino per la partita tra Juventus e Inter, che potrebbe decretare il sorpasso dei bianconeri in classifica. La distanza dal Milan è ancora considerevole, certo, ma tutto può ancora succedere in queste ultime otto partite. Anche perché la squadra rossonera ha perso diversi punti contro squadre di medio-bassa classifica, a differenza degli scontri diretti dove ha battuto in trasferta Inter e Napoli.

Per la Juventus l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti, anche per dare un senso alle ultime partite della stagione vista l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi, ancora una volta. Sembrano lontanissimi i tempi dove i bianconeri arrivavano in finale contro il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Tempi in cui c’erano calciatori diversi, soprattutto a centrocampo e in attacco.

Juventus-Inter, attesa per il grande ritorno

Uno di questi era Carlos Tevez, protagonista nella Juventus di Conte prima e Allegri poi. L’Apache ha conquistato risultati fantastici in maglia bianconera, andando vicino anche a vincere la Champions contro il Barcellona. E sul proprio profilo Instagram ha annunciato il ritorno a Torino, proprio per guardare da vicino il big match con l’Inter. Un’occasione anche per salutare i vecchi compagni di squadra e il presidente Agnelli e per dare una gioia ai tifosi della Juve, che lo ricordano con affetto proprio per le grandi gesta del passato e sono letteralmente impazziti sui social.

Andrea Agnelli, infatti, lo acquistò insieme a Marotta e Paratici dal Manchester City. Tevez in bianconero si rilanciò in Europa prima di tornare al Boca Juniors. “Torno a casa mia”, è stata la didascalia nella Instagram Stories dell’argentino, insieme al riferimento per Juve-Inter di domenica.