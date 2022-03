Caos Roma: la clamorosa notizia preannuncia l’addio

Brutte notizie per la Roma di Mourinho. La notizia è un segnale abbastanza chiaro: il calciatore ha deciso ed è pronto all’addio.

Non arrivano certamente buone notizie per la Roma dal fronte interno. Le recenti notizie stanno esasperando una situazione già abbastanza tesa e la squadra di Mourinho ha deciso di procedere con la cessione del calciatore.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il rinnovo tra Jordan Veretout e la Roma sarebbe sul punto di saltare definitivamente. La dirigenza giallorossa, seguendo quanto proposto dalla precedente gestione, si era spinta fino a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che Veretout, il cui contratto è in scadenza nel 2024, avrebbe rifiutato rilanciando una proposta di ben 6 milioni netti a stagione.

Cifre che la Roma non ha affatto intenzione di raggiungere, considerando anche che Veretout è ormai stabilmente arretrato nelle gerarchie di Mourinho. Il francese infatti, dopo un inizio da titolare, ha subito, anche a causa dei nuovi arrivi e di prestazioni non eccelse, l’arretramento nelle preferenze del tecnico. In questo momento non si può certo dire che rientri nei piani a lungo termine dell’allenatore.

Roma, con Veretout siamo a ferri corti: cessione vicina

Il muro contro muro sul rinnovo arriva al termine di una settimana complicata per i rapporti tra calciatore e società. Veretout infatti è da poco finito al centro della polemica per la positività al Covid dopo il party della moglie. Un comportamento ritenuto da molti non professionale che ha ulteriormente inasprito i rapporti con il club capitolino.

A questo punto la Roma molto probabilmente andrà sul mercato per vedere di piazzare il suo calciatore scontento. La richiesta dei giallorossi, disposti anche a perdere qualcosa in termini di cartellino, è sui 10 milioni. Al momento sembrerebbe però che l’unica offerta arrivata sia quella del Marsiglia fermo a 7 milioni.