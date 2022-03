Juventus-Inter e la scelta su Dybala: Allegri spiazza tutti

La super sfida tra Juventus-Inter, match della 31^ giornata di Serie A, potrebbe rivelarsi decisiva sia a fini della lotta al 4° posto, sia in chiave scudetto. Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, punterà ancora sul 4-3-3

Tutto pronto per il match di cartello della 31^ giornata di Serie A tra Juventus-Inter. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di consolidare il 4° posto in campionato e la qualificazione alla prossima Champions League. Inter a caccia della rincorsa scudetto sul Milan e pronta a sgambettare i bianconeri tra le mura amiche.

Allegri sarà chiamato alla gestione di Dybala dopo il mancato accordo per il rinnovo contrattuale con la Juventus. L’attaccante argentino, come noto, lascerà i bianconeri a fine stagione e sarà libero di accordarsi con un nuovo club a costo zero.

Il tecnico della Juventus, a prescindere dall’addio certo dell’attaccante argentino, punterà ancora su di lui in queste ultime otto giornate di campionato. Contro l’Inter, infatti, Dybala scenderà in campo dal primo minuto nel ruolo di esterno destro nel 4-3-3 scelto da Allegri.

Juventus-Inter, Dybala titolare: dubbi Chiellini e Bonucci

Dybala, salvo clamorosi colpi di scena, sarà confermato titolare al fianco di Morata e Vlahovic. Allegri si affiderà al tridente, mentre dovrà sciogliere alcuni dubbi in difesa. Dubbi Chiellini e Bonucci, non ancora al meglio fisicamente, anche se il capitano bianconero potrebbero rientrare contro l’Inter e scendere in campo al fianco di De Ligt.

Bonucci dovrebbe rientrare nell’elenco dei convocati, ma si accomoderà in panchina. Mancano ormai 5 giorni alla super sfida tra Juventus-Inter: Allegri è pronto a sorprendere tutti dando massima fiducia a Dybala fino alla fine del campionato. Piena fiducia nei confronti dell’ex Palermo nonostante la Joya appartenga già al passato bianconero.