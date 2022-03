Ufficiale Mondiali, colpo di teatro: la decisione della FIFA sull’Iran

La FIFA ha diramato un comunicato ufficiale per fare chiarezza attorno alla Nazionale: la decisione può portare a conseguenze gravi.

L’Iran potrebbe dire addio ai Mondiali di Qatar 2022? Il motivo? La decisione di vietare l’accesso a duemila donne che avevano acquistato il biglietto per la gara contro il Libano. Una scelta che oggi ha mandato la Nazionale nella bufera, con scenari a sorpresa che non possono essere esclusi. L’ipotesi di esclusione da parte della Nazionale ai Mondiali invernali in Qatar prende sempre più piede. Non a caso, infatti, i tifosi della Nazionale italiana sperano in un clamoroso ripescaggio per mettere una toppa alla mancata qualificazione dopo la brutta sconfitta contro la Macedonia del Nord.

Tutto dipenderà dalla FIFA che, intanto, ha rotto il silenzio e preso posizione sulla decisione dell’Iran di dire ‘no’ alle donne sugli spalti. La FIFA, infatti, ha diramato un comunicato ufficiale proprio in queste ore.

FIFA, comunicato ufficiale per il caso Iran

Nella nota diramata, la FIFA comunica di aver “appreso con preoccupazione che le donne non sono state ammesse alla partita di Mashhad ieri e chiede alla Federcalcio iraniana maggiori informazioni su questo argomento”. Un comunicato piuttosto chiaro che potrebbe portare a gravi conseguenze in vista della prossima edizione della Coppa del Mondo.

L’esclusione delle duemila donne è destinata a far discutere ed il caso potrebbe avere ulteriori sviluppi già nelle prossime ore. L’Iran, seppur autore di notevoli progressi storici, è finita nel caos e non per la prima volta. Solo nel 2019, infatti, le donne sono state ammesse in un impianto sportivo per la prima volta in quaranta anni. Concedere alla Federazione iraniana di escludere le donne, ancora una volta, rappresenterebbe un passo indietro decisamente intollerabile. Per questo motivo la FIFA potrebbe decidere di escludere la Nazionale dai Mondiali qualora non arrivassero decisioni diverse dall’Iran.

Non a caso il comunicato poi prosegue: “La posizione della FIFA in relazione alla presenza delle donne alle partite di calcio in Iran è chiara […] più recentemente alcune donne sono state nuovamente ammesse alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA a Teheran a gennaio. E la FIFA si aspetta che ciò continui, poiché non si può tornare indietro”.