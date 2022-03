“Fa ancora più male…”: Mondiali-Italia, la confessione del big accende i tifosi

La delusione per l’esclusione dei Mondiali è ancora cocente per l’Italia e a tal proposito parla proprio uno dei giocatori del gruppo azzurro.

Nessuno può crederci fino in fondo e infatti se na parla in tutti i continenti: un altro Mondiale senza l’Italia, dopo quello di Russia del 2018. Gli azzurri sono usciti sconfitti con un gol nel finale dalla gara contro la Macedonia del Nord, il primo gradino dello spareggio, che avrebbe poi eventualmente disputato in ultimo con il Portogallo.

La notte più deludente e amara della carriera del Ct Roberto Mancini, come da lui stesso dichiarato appena dopo la partita. Il tecnico ha messo in discussione la sua stessa permanenza sulla panchina della Nazionale, ma in nessun momento è mancato per lui l’appoggio della Federazione nonché la stima della squadra.

Certo è che l’ambiente è ancora molto sensibile all’argomento. Sarà difficile risucchiare la rabbia e la tristezza dei tifosi, che sono le stesse sensazioni condivise dal gruppo, che appena nel 2021 ha vinto gli Europei.

Italia fuori dai Mondiali: la confessione di Tonali

A parlare pubblicamente della cocente sconfitta è stato Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan e della Nazionale italiana è stato intervistato da ‘RAI Sport’ dopo la vittoria dell’Italia per 3-2 contro la Turchia. Il giocatore ha sottolineato la poca importanza della gara, ma la difficoltà di approcciare a un ambiente caldo come quello dei tifosi turchi, “ma noi con la qualità ci siamo ripresi e l’abbiamo ribaltata”.

Tonali, tra i ‘nuovi volti’ della Nazionale italiana, ha confessato le sensazioni dello spogliatoio e quelle personali per l’esclusione decisamente inaspettata dopo l’estate vissuta l’anno scorso: “Dobbiamo mettere un punto e ripartire. Non giocare un Mondiale fa male, non disputarne due… ancora di più. Si riparte dalla vittoria con la Turchia. L’esperienza appena vissuta deve solo aiutarci e non affossarci”. Il centrocampista non si nasconde ed è severo con se stesso e col gruppo: “Non abbiamo dato il massimo per raggiungere l’obiettivo che avevamo”.