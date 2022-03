Nazionale, parole che sanno di addio: messaggio a sorpresa per i tifosi

A margine della partita tra Italia e Turchia uno dei pilastri azzurri lancia un messaggio che potrebbe essere interpretato come un addio.

Ieri un’Italia per certi versi sperimentale ha avuto la meglio della Turchia nel match tra le perdenti del playoff per i Mondiali. Una vittoria che, vista l’incredibile sconfitta nel match contro la Macedonia del Nord nella partita precedente, aumenta i rimpianti per una mancata qualificazione al Mondiale.

Gli Azzurri cercano quindi di ripartire dalle note positive lasciate dalla partita di ieri. A cominciare dalla buona prestazione di diversi giovani che certamente saranno la colonna portante della Nazionale dei prossimi anni. E a ‘benedirli’ ci ha pensato uno dei senatori del gruppo azzurro: Giorgio Chiellini.

Il difensore della Juventus, uno della vecchia guarda, ha scritto infatti un post su Instagram in cui esprime tutta la sua fiducia per il gruppo che si sta formando. Un gruppo che, secondo Chiellini, saprà riportare la nazionale italiana nell’olimpo del calcio europeo e mondiale. Ma anche parole che, lette tra le righe, possono sembrare parole di addio alla maglia azzurra.

Italia, Chiellini pronto a lasciare la Nazionale?

“Ci aspettavamo di disputare un’altra partita, questo non possiamo negarlo.” le parole che Chiellini ha rilasciato attraverso il post social. “Rimarrà sempre un grande vuoto nelle nostre carriere dopo la partita di giovedì. Nello sport e nella vita bisogna sempre rialzarsi e questi ragazzi potranno scrivere pagine di storia della nostra nazionale e farci vivere le stesse emozioni della scorsa estate.”

Parole che, a corredo di una foto con diversi giovani della nazionale, sanno tanto di passaggio di consegne. Chiellini, alla soglia dei 38 anni, ha fallito quasi certamente l’ultima possibilità di andare al Mondiali. Da vedere se il difensore della Juventus deciderà di dare una mano almeno nelle qualificazioni ai prossimi europei o se le sue parole sono il preludio di addio ufficiale già da adesso.