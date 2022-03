Napoli, Spalletti rassicurato: buone notizie per la sfida con l’Atalanta

Manca sempre meno ad Atalanta-Napoli, big match ai vertici della classifica: buone notizie in vista per la squadra di Spalletti

Manca sempre meno per il big match tra Atalanta e Napoli, gara che verrà giocata al Gewiss Stadium domenica 3 aprile alle ore 15:00. La squadra di Luciano Spalletti non vuole mollare di un centimetro la corsa in vetta alla classifica. Dal canto suo, l’Atalanta intende recuperare punti per riavvicinarsi alla zona Champions League.

Il Napoli guidato da Luciano Spalletti si sta, quindi, preparando alla trasferta di Bergamo per affrontare al meglio l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sosta per gli impegni delle nazionali ha fatto sì che la maggior parte dei giocatori recuperasse le energie necessarie.

Proprio con la Polonia, tuttavia, Piotr Zielinski nella partita di ieri giocata contro la Svezia è andato prima in gol al 72′ (mettendo in cassaforte la qualificazione ai Mondiali), ma ha poi ha lasciato il campo sul finale per un problema muscolare.

Napoli, rassicurazione da parte di Zielinski in vista dell’Atalanta: “Buone notizie per il club”

Sono arrivate rassicurazioni al Napoli da parte di Piotr Zielinski. Il trequartista ha lasciato il campo in Polonia-Svezia, giocata nella serata di ieri, all’89’. Toccandosi il flessore della gamba della gamba sinistra. Una situazione che ha messo in allarme il Napoli, a maggior ragione perché domenica dovrà affrontare l’Atalanta a Bergamo.

In realtà secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Sky Sport 24’, Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno: “Sono arrivate buone notizie per il club e per Spalletti. Il Napoli ha ricevuto rassicurazioni da Zielinski, che ieri ha avvertito fastidi al flessore sinistro. Il giocatore sarà comunque controllato e sottoposto a ulteriori esami strumentali dallo staff medico del Napoli”. La speranza è quella di recuperare almeno il polacco, viste le probabili assenze di Fabian Ruiz influenzato e di Anguissa alle prese con problemi muscolari.