Premier League, la rivoluzione a sorpresa che nessun allenatore immaginava

Un’altra grande e inattesa ondata di novità potrebbe caratterizzare il calcio, a partire dalla Premier League.

La pandemia da Covid-19 ha colpito il mondo del calcio a partire dalla prima metà del 2020, sorprendendolo in una dimensione senza contromisure. La Serie A insieme al resto dei campionati del mondo ha dovuto prima fermarsi e poi riflettere nel momento della ripartenza. Tra stadi a capienza limitata e protocolli, le novità sono ancora presenti. Alcune di queste resteranno.

Non tutti i mali vengono per nuocere, in effetti. A causa di brusche riprese e lunghi periodi di assenza, nonché di calciatori fuori a causa dalla riscontrata positività al coronavirus, il calcio ha inizialmente preso la decisione di aggiungere 2 cambi ai già previsti 3.

Gli slot per chiedere le sostituzioni sono rimasti comunque tre, ma gli allenatori hanno avuto la possibilità di cambiare un totale di 5 calciatori a partita. La decisione è stata mantenuta anche per questa edizione del campionato.

Premier League, un’altra rivoluzione nei cambi? Avanza un’idea

Mentre in Italia è ancora cocente l’esclusione dai Mondiali, secondo quanto riferisce il ‘Times’, la Premier League è pronta ad annunciare una grande novità sulla falsariga di quest’ultima. Tuttavia, non sarebbe motivata fortunatamente da nessuna emergenza sanitaria, bensì dall’esperimento riuscito che ne è stato ricavato. La novità che è pronta a essere annunciata riguarda proprio l’ufficialità delle cinque sostituzioni. Una regola vera e propria.

La modifica sarebbe introdotta a partire dalla prossima stagione, ma sarà verosimilmente votata ancora una volta. L’opposizione al momento è stata dei piccoli club, che vorrebbero tornare ai 3 cambi totali. Spaventa mettere un’arma così a disposizione delle grandi società che hanno l’imbarazzo della scelta in panchina e forze sempre fresche di grande qualità. Tuttavia, per gli allenatori si tratta di una grande risorsa, che a lungo raggio permette di evitare infortuni e avere elementi da schierare sempre pronti poiché più preparati a giocare le sfide.