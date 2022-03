Milan, il club ha deciso: svolta sul futuro di Ibrahimovic

Ibrahimovic a fine stagione vedrà il proprio contratto scadere: il Milan sembra abbia preso una decisione definitiva

In seguito all’eliminazione della Svezia dai playoff Mondiali, potrebbe cambiare il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e il prossimo 3 ottobre compirà 41 anni. Con la partecipazione al Mondiale di Qatar 2022, le cose potevano cambiare con il rinnovo automatico con il Milan e la motivazione di continuare a giocare quantomeno per un altro anno. Tuttavia, con la Polonia è arrivata la sconfitta per 2-0.

Un duro colpo da digerire per tutto il mondo svedese e per Ibrahimovic, che manca al Mondiale dal 2006 e che non ha mai segnato un gol in una rassegna iridata. In più, aumenta il rammarico se si pensa che cinque anni fa la Svezia si qualificò ai danni dell’Italia senza il proprio numero uno. ‘King Zlatan’ ha sempre dichiarato di sentirsi ancora giovane e di voler continuare con il calcio giocato. E il Milan avrebbe anche preso una decisione a riguardo.

Milan, la decisione sul futuro di Ibrahimovic

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan ha lasciato piena libertà di scelta a Zlatan Ibrahimovic sul suo futuro. Lo svedese non ha ancora preso una decisione definitiva e potrebbe continuare in rossonero come ritirarsi o addirittura proseguire in un’altra squadra. Il club rossonero attende la sua decisione e qualora Ibra volesse il rinnovo, sarebbe a cifre più basse di quelle attuali legato inevitabilmente alle presenze.

Tanti sono stati i problemi fisici in questa stagione, che ne hanno pregiudicato rendimento e condizione. Quando si ha in squadra un calciatore over 40, però, si devono mettere in conto dei problemi. Ed è per questo che il Milan prese Giroud, che è sostanzialmente titolare quando Ibrahimovic non è condizione.