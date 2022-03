Calciomercato Milan, Maldini scatenato: il colpo fa sognare i tifosi

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è scatenato sul mercato: ecco il colpo che farebbe sognare i tifosi rossoneri

Il Milan è al lavoro per costruire al meglio la squadra per la prossima stagione, a prescindere da come finirà il campionato. La lotta per lo scudetto è ancora aperta, ma il prossimo turno potrebbe essere decisivo se arrivasse una sconfitta del Napoli con l’Atalanta e la vittoria dei rossoneri col Bologna. C’è però un ruolo che andrà indubbiamente rinforzato. Oltre al sostituto di Franck Kessie, destinato al Barcellona, verrà valutata anche la situazione dei difensori centrali.

Romagnoli potrebbe andar via a parametro zero e nel mirino di Maldini è finito Botman già da un bel po’. In più, andrà acquistato un esterno offensivo capace di giocare sulla destra, visto che Messias e Saelemaekers non danno molte garanzie dal punto di vista tecnico per una crescita in Europa. E nel mirino del Milan è finito un calciatore di livello internazionale, che alzerebbe di molto il livello della squadra.

Milan, altro obiettivo dal Real Madrid

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il sogno del Milan per rinforzare l’attacco è Marco Asensio dal Real Madrid. Sarebbe l’ennesimo colpo dai Blancos, dopo Brahim Diaz. Lo spagnolo, attualmente agli ordini di Ancelotti, è ritenuto come uno di quelli in grado di alzare i decibel del pubblico di San Siro con una sola giocata. E’ nel pieno della sua maturità calcistica, classe ’96, e ha già vinto tutto da protagonista.

C’è anche un’altra idea di Maldini e Massara: è Domenico Berardi, arrivato forse all’ultima chiamata per lasciare il Sassuolo per un grande club. Fa parte dei delusi dell’Italia dopo la mancata qualificazione al Mondiale e potrebbe cercare un’esperienza diversa, con Pioli che lo apprezza moltissimo.