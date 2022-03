“Affare in chiusura”: PSG ormai è inevitabile, il big dirà addio

Il club spagnolo si prepara per il grande colpo di mercato: per il PSG, il trasferimento del big ora appare inevitabile

Il club spagnolo ha un primo grande obiettivo per il calciomercato estivo che si prepara ad arrivare. I Blancos non hanno, infatti, mai nascosto più di tanto il proprio interesse per il big appartenente alle file del PSG. E ora sono pronti ad affondare il colpo.

Il contratto di Kylian Mbappé con il Paris Saint-Germain scadrà il 30 giugno 2022. Il rinnovo sembra ormai essere una possibilità davvero remota e su di lui, pronto ad ottenere le sue prestazioni calcistiche per le prossime stagioni, c’è il Real Madrid.

Carlo Ancelotti e il club spagnolo sono grandi estimatori dell’attaccante francese, stella in Ligue1 e anche uno dei profili maggiormente seguiti negli ultimi tempi. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ci sarebbero già gli accordi sulle cifre per il passaggio di Mbappé al Real Madrid.

PSG, novità sul futuro di Mbappé. Schira rivela: “Affare in chiusura per il Real Madrid”

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, sarebbe già tutto fatto per il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid. Come si legge dal profilo ‘Twitter’ di Schira, infatti: “Kylian Mbappè andrà al Real Madrid a parametro zero in estate. L’affare è in chiusura“.

“Per lui – ha proseguito Schira – è pronto un contratto fino al 2027 e percepirà uno stipendio di 40 milioni di euro all’anno. Nello specifico, 30 milioni di euro più eventuali bonus. Ci sarà anche una commissione di 40 milioni di euro alla firma”. Ingaggio con cifre elevate, dunque, per l’attuale attaccante del Paris Saint-Germain. Il club francese ha fatto di tutto per non perderlo, a maggior ragione a parametro zero, ma il trasferimento sembra essere ormai inevitabile.