“60 milioni e si chiude”: calciomercato Inter, che colpo per Marotta

L’Inter, con Marotta in prima linea, prepara il colpo per la prossima sessione di calciomercato: servono, tuttavia, 60 milioni di euro

Il giovane talento uruguaiano sta facendo impazzire diversi club europei. La sua giovane età e le sua capacità sia tecniche sia fisiche stanno attirando l’attenzione su di lui. Tanto da far fissare un prezzo alto per il suo acquisto: servono, infatti, almeno 60 milioni di euro.

L‘Inter pensa al futuro e Marotta pensa perciò a come muoversi al meglio tra le logiche del calciomercato. Ai nerazzurri serve un attaccante di qualità ma la volontà è che sia, al tempo stesso, anche un profilo giovane e di prospettiva.

Per questo motivo, sul taccuino del club si è aggiunto anche il nome di Darwin Nunez, nato in Uruguay nel 1999. L’attaccante in 33 gare ha già realizzato 26 gol e 2 assist. Numeri, i suoi, che hanno ovviamente attirato l’attenzione di diversi club, tanto in Serie A quanto in Premier League. Il Benfica, proprietario del suo cartellino, avrebbe perciò già fissato il prezzo per lui.

Calciomercato Inter, interesse concreto per Darwin Nunez: il Benfica richiede almeno 60 milioni per lui

Secondo quanto riferito da ‘A Bola’, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante del Benfica Darwin Nunez. Come riferito, tuttavia: “Il Benfica chiede 60 milioni di euro per Nunez, a quella cifra l’operazione di mercato si chiude”. I nerazzurri si starebbero, quindi, preparando per dare filo da torcere tanto al Milan, che lo sta prendendo in considerazione, quanto ai club di Premier League. Arsenal, West Ham e Tottenham primi tra tutti.

Il contratto dell’attaccante con il Benfica è in scadenza al 30 giugno 2025. Ma non c’è solo questo inghippo. Sul suo profilo, infatti, è presente anche una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Motivo per cui il Benfica ha posto un prezzo ben preciso e non intende scendere al di sotto dei 60 milioni richiesti.