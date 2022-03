Calciomercato Roma, Mourinho dà via il big: che regalo alle rivali

Calciomercato Roma, il big potrebbe dire addio al club giallorosso: Mourinho potrebbe privarsi di lui e cederlo a club rivali

La Roma pensa alle mosse da attuare in ottica calciomercato e, oltre alle possibili operazioni in entrata, per dare i rinforzi voluti a José Mourinho, pensa anche a quelle in uscita. Il big potrebbe dire addio e il tecnico portoghese potrebbe decidere di fare a meno di lui dalla prossima stagione.

Bryan Cristante, centrocampista giallorosso e campione d’Europa in carica con l’Italia, potrebbe dire addio alla Roma. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 ma, nonostante la scadenza a lungo termine, il club potrebbe cederlo nella prossima sessione estiva di calciomercato.

José Mourinho si è spesso affidato a lui in questa stagione in corso, utilizzandolo come certezza nella metà campo. Ciò non significa, però, che sia blindato per il futuro. Anzi. Il mediano sarebbe stato proposto ad altre squadre e potrebbe restare in Serie A, con due club in particolare interessati al tuo cartellino, o volare in Spagna. Ecco le ultime.

Calciomercato Roma, Schira rivela novità sul futuro di Cristante: “Proposto a tre club”

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “Bryan Cristante è in uscita dalla Roma. È stato proposto a tre club. Al Milan, dove sarebbe utile in chiave liste essendo prodotto del settore giovanile rossonero. Alla Juventus, dove c’è Allegri che lo apprezza (è stato proprio lui a farlo debuttare in Serie A). E al Siviglia, con Monchi che lo conosce bene”.

Il centrocampista della Roma potrebbe, dunque, essere ceduto alle rivali italiane o potrebbe volare in direzione Spagna. Un ‘regalo’ che José Mourinho sembrerebbe ora disposto a fare, pur privandosi di lui per il futuro. Nonostante abbia effettivamente rappresentato un giocatore a cui affidarsi nel corso di questa stagione, in cui ha disputato 38 match segnando 3 gol e servendo 1 assist.