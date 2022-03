Juve-Inter, triplo recupero: Allegri può sorridere, le novità

La sfida tra Juve-Inter potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della lotta scudetto. In caso di vittoria dei bianconeri, non è escluso che gli uomini di Allegri possano sperare nella clamorosa rincorsa tricolore. Buone notizie anche dall’infermeria

La Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere vive le speranze scudetto in vista delle ultime sette partite di campionato. Una potenziale vittoria sull’Inter, infatti, potrebbe rilanciare definitivamente i bianconeri verso la rincorsa al Milan e al Napoli.

Occhio anche alle buone notizie dall’infermeria. In vista del match di domenica sera, infatti, Allegri potrà contare sui recuperi di Bonucci, Zakaria e Alex Sandro. Difficilmente i tre giocatori partiranno dal primo minuto, ma saranno disponibili a gara in corso.

Un triplo recupero fondamentale per Allegri, il quale proverà a dosare le energie dei suoi uomini in questo rush finale. Il tecnico della Juventus dovrà sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione in vista del match contro i nerazzurri. Nessun allarme per Vlahovic: l’attaccante serbo ha smaltito completamente il leggero problema all’inguine.

Juve-Inter, le formazioni: Dybala partirà dal primo minuto

A prescindere dal mancato accordo per il rinnovo del contratto, e il conseguente addio a fine stagione, Dybala rappresenterà un’assoluta certezza nel presente bianconero. L’attaccante argentino, salvo clamorosi colpi di scena, completerà il tridente offensivo al fianco di Morata e Vlahovic. Qualche dubbio anche in mezzo al campo, ma Allegri dovrebbe confermare Arthur in cabina di regia, con Locatelli e Rabiot ai suoi lati. Ecco le probabili formazioni della super sfida della 31^ giornata:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Locatelli, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi