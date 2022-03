Juve, non solo Molina: spunta una nuova idea per la fascia destra

Molina alla Juve per arricchire la fascia destra bianconera di qualità e imprevedibilità. I bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere l’Udinese a dire sì: occhio alla possibile alternativa

La Juventus sarebbe pronta a valutare il possibile affondo su Molina per consegnare ad Allegri un nuovo terzino destro in vista della prossima stagione, ma soprattutto in chiave futura. Come riportato da “Tuttosport”, Molina potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per la fascia destra bianconera.

Adattabile sia nella posizione di terzino destra nella difesa a quattro, sia come esterno a tutta fascia nel 3-5-2, Molina vestirebbe bianconero a prescindere dalle conferme di Cuadrado e Danilo. Il terzino argentino piace particolarmente ad Allegri.

Le richieste dell’Udinese, per il momento, potrebbero aggirarsi intorno ai 25-30 milioni di euro, cifra che avrebbe rallentato l’offensiva della Juventus. Molina, dal canto suo, potrebbe spingere per un trasferimento immediato in vista della prossima estate, soprattutto in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. L’argentino, di fatto, vorrà recitare una parte da protagonista con la maglia della sua Nazionale.

Molina alla Juve, Bellanova prima alternativa: il piano bianconero

Molina primo obiettivo per la fascia destra, ma attenzione anche all’alternativa Bellanova. Il terzino del Cagliari, in prestito dal Bordeaux, piace particolarmente ad Allegri, ma anche ad Arrivabene e Cherubini. Il terzino azzurro dell’Under 21 potrebbe vestire bianconero fin dalla prossima stagione, concedendo alla Juventus di risparmiare anche sul costo del cartellino.

Bellanova, infatti, a differenza di Molina, potrebbe vestire la maglia della Juventus per una cifra vicina ai 12-15 milioni di euro, investimento che i bianconeri potrebbero completare già dall’imminente sessione di calciomercato. La fascia destra della Juventus è già in fermento: sono attese novità nel corso dei prossimi mesi.