Juventus, l’annuncio di Pogba che nessun tifoso si aspettava

La Juventus sta pensando di riportare Pogba a Torino. Proprio il centrocampista ha dato un annuncio sul suo futuro.

Dopo la sosta per le nazionali, che ha visto l’eliminazione dell’Italia di Mancini dai play-off mondiali ad opera della Macedonia del Nord, la Juventus avrà l’occasione di guadagnare un’altra posizione di classifica. I bianconeri, infatti, sfideranno alla ripresa l’Inter all’Allianz Stadium nel derby d’Italia.

La ‘Vecchia Signora’ ha un solo punto di svantaggio rispetto ai nerazzurri che, però, devono sempre recuperare la partita contro il Bologna. Le due squadre arrivano al match in un momento decisamente diverso, almeno in campionato, considerando che l’Inter ha totalizzato solo sette punti nelle ultime sette giornante, mentre la squadra di Allegri non perde dallo scorso novembre contro l’Atalanta di Gasperini.

In casa bianconera in queste ultime settimane si è discusso molto anche di calciomercato, visto l’ufficialità dell’addio di Dybala a termine della stagione. L’argentino, infatti, non ha trovato l’accordo con la Juventus per rinnovare il contratto. Se l’ex Palermo cambierà squadra a fine stagione, Pogba, invece, potrebbe ritornare sotto l’ombra della Mole.

Juventus, l’annuncio Pogba sul suo futuro: “Non ho ancora deciso nulla”

Il francese, infatti, è tra gli obiettivi di mercato della Juventus. Pogba lascerà quasi sicumeramente il Manchester United a fine stagione da parametro zero, considerando che è ben lontano, almeno per il momento, un accordo tra le parti. Proprio il calciatore ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a ‘TF1’: “Non ho preso nessuna decisione per adesso, non c’è nulla di fatto”.

Pogba ha poi concluso il suo intervento: “La mia scelta la posso prendere stesso domani o durante la prossima sessione di mercato estiva. Il mio obiettivo è solo terminare al meglio la stagione per preparmi per il Mondiale. Voglio entrare nella storia, riuscendo a vincere due mondiali di fila. Con Mbappé ci prendiamo in giro, perché entrambi siamo liberi. Può darsi che lui scelga prima di me”.