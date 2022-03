Flop Mondiali, la Nazionale cambia tutto: dimissioni a sorpresa

.La clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali ha scatenato un vero e proprio terremoto nella federcalcio con dimissioni a raffica.

Come spesso capita il momento in cui una nazionale non riesce a qualificarsi ai Mondiali è quasi sempre l’occasione per fare grandi cambiamenti, sia a livello di commissario tecnico che di quadri dirigenziali. La delusione per il mancato raggiungimento dell’obiettivo che porta ad un cambio radicale in campo e fuori.

E’ successo esattamente questo all’Algeria che, dopo la controversa eliminazione contro il Camerun che è costata il posto ai Mondiali, ha visto una raffica di dimissioni ai piani alti della federcalcio nazionale. Il movimento calcistico biancoverde infatti ha deciso di dare il via ad una rivoluzione proprio partendo dal livello dirigenziale. Questo per far fronte al doppio fallimento, Coppa d’Africa e mancato accesso ai Mondiali, di cui sono stati protagonisti in negativo negli ultimi mesi.

Come riporta DZFoot l’ormai ex numero uno della federazione calcistica dell’Algeria, Charaf Eddine, ha rassegnato le sue dimissioni, seguito a stretto giro dall’intero direttivo. Nei prossimi giorni ci saranno le nuove elezioni federali per decidere chi sarà la nuova guida del movimento calcistico algerino. Nel frattempo comunque il CT Djamel Belmadi è stato confermato al suo posto.

Mondiali, l’Algeria ha ancora speranze di andare in Qatar

Nel frattempo però la nazionale algerina ha annunciato che farà ricorso contro l’arbitro del match contro il Camerun che ha decretato l’eliminazione dei biancoverdi. L’Algeria infatti ritiene che il match non si sia svolto in maniera regolare, recriminando per i due gol annullati dal VAR a Slimani.

Le speranze che il ricorso contro il direttore di gare venga accolto e che di conseguenza la FIFA disponga la ripetizione del match incriminato, sono comunque molto basse. Indipendentemente da questo la rivoluzione calcistica in Algeria a quanto pare sembra essere già iniziata.