Ufficiale Mondiali, ennesimo colpo di scena: “Match da ripetere”

Clamoroso per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del prossimo inverno. Il match decisivo potrebbe essere ripetuto.

Sembra non esserci pace per queste qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. I tornei di qualificazione alla massima rassegna calcistica mondiale, dopo aver visto l’esclusione della Russia a causa del conflitto in Ucraina e le polemiche per il match tra Uruguay e Perù, si trovano di fronte ad un altro possibile ribaltone.

L’Algeria infatti ha presentato reclamo contro l’arbitro Bakary Gassama dopo la sconfitta, con conseguente eliminazione, contro il Camerun. La nazionale maghrebina ha emesso un durissimo comunicato nei confronti del direttore di gara, spingendosi a chiedere apertamente alla FIFA la ripetizione del match.

Nel comunicato, dai toni duri e perentori, l’Algeria annuncia che farà di tutto affinché il match “possa essere rigiocato in condizioni che garantiscano onestà e imparzialità da parte dell’arbitro.” E soprattutto che “si confida in un’apertura da parte della FIFA di un’indagine sul match contro il Camerun“.

Mondiali, l’Algeria protesta dopo la sconfitta contro il Camerun

Ma cosa ha esattamente scatenato la rabbia degli algerini? La nazionale biancoverde arrivava al match contro il Camerun, un dentro o fuori per andare ai Mondiali, forte dell’1-0 esterno nella gara d’andata. I 90′ regolamentari della gara di ritorno si sono conclusi con lo stesso risultato a favore però del Camerun, anche a causa di un gol annullato dal VAR a Slimani. Si è resa quindi necessaria la disputa dei supplementari.

Ed è qui che è successo, secondo gli algerini, l’irreparabile. Al 118′ l’Algeria era riuscita a riportarsi in vantaggio con Touba, dopo che per la seconda volta il VAR aveva annullato un gol a Slimani. Salvo poi subire il clamoroso pareggio al 124′ con Ekambi. Un gol che, in base alla regola delle marcature in trasferta, ha consentito al Camerun di qualificarsi, mentre all’Algeria, rimasta col cerino in mano, non è restato altro che maturare la decisione del ricorso.