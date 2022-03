“Senza il Mondiale…”: addio al calcio, la decisione a sorpresa del campione

Dopo l’esclusione dai prossimi Mondiali in Qatar, il campione della Serie A pensa a lasciare il calcio alla fine della stagione.

L’esclusione dell’Italia dai prossimi mondiali in Qatar è motivo di grande delusione per tutti i tifosi azzurri che si aspettavano di poter giocare la competizione con il vanto di essere campioni d’Europa in carica. Cosi non sarà, a causa della sconfitta rimediata dalla nazionale di Roberto Mancini contro la Macedonia. Un risultato sorprendete, che ha aperto anche vari scenari di valutazione. La verità, però, è che nulla è stato stravolto e tutti siamo rimasti al proprio posto. Almeno per il momento.

Una delusione che accomuna gli italiani a Zlatan Ibrahimovic, altro escluso illustre per la prossima competizione mondiale. La sua Svezia, infatti, è stata sconfitta al playoff contro la Polonia e per l’attaccante del Milan ci sono stati soltanto 11 minuti in campo. Un lasso di tempo striminzito, che ha lasciato probabilmente l’amaro in bocca allo stesso Ibra. E adesso? Il giocatore sta facendo delle valutazioni molto serie sul suo futuro.

Ibrahimovic, si avvicina l’addio? La delusione Mondiale…

La carta d’identità parla chiaro, e dice che Zlatan si sta avvicinando ai 41 anni. Un’età importante, che per forza di cosa porta a delle valutazioni personali circa il da farsi. Certo, Ibra non è stanco ed ha ancora voglia di aggiornare il suo palmares, e vuole farlo con la maglia del Milan. Ecco, però, che proprio in questi giorni è venuto a mancare uno degli obiettivi per il suo finale di carriera.

Segnare al Mondiale, infatti, rappresentava uno step che Zlatan avrebbe voluto raggiungere. Crollata questa possibilità, e digerendo la delusione, per l’attaccante svedese si aprono nuove strade. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Ibrahimovic potrebbe pensare seriamente di lasciare il calcio alla fine della stagione.

La delusione legata ai Mondiali, come detto, e dunque l’obiettivo fallito di andare in gol ancora una volta in una competizione cosi importante, ma soprattutto l’epilogo del suo percorso al Milan. Dovesse vincere qualcosa quest’anno – e la possibilità c’è – per Ibra è come se si chiudesse un ciclo. Di fatto, quello della sua carriera. Un’opzione che – riporta la rosea – ad oggi “viene presa in considerazione”.