“Non succederà”: occhio Milan, doccia gelata per Ibrahimovic

Ad oltre 40 anni l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic gioca anche con la Nazionale svedese. Ibra ha parlato alla fine del match odierno.

Voleva esserci dall’inizio, ma non è andata cosi. L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha disputato solo i minuti finali del match valevole per la finale Playoff, per raggiungere i Mondiali in Qatar, tra Polonia e Svezia. Dopo il primo tempo a reti bianche, il match si è sbloccato in maniera decisiva nella ripresa.

Alla fine ad ottenere il successo è stata la squadra di Robert Lewandowski. La stella del Bayern Monaco ha firmato su rigore la rete del momentaneo 1 a 0 prima che il calciatore del Napoli Zielinski chiudesse il match sul risultato finale di 2 a 0.

Grande tristezza per la Svezia e per l’eterno attaccante rossonero che non sarà presente ai Mondiali.

Svezia, Ibrahimovic e la delusione per la sconfitta

Al termine del match il centravanti nordico ha parlato alla tv locale TV4 rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo per segnare, ma anche loro. Alla fine la sfida è stata molto equilibrata, credo che poteva finire anche con una nostra vittoria”. Ibrahimovic torna quindi a Milano dove proverà a dare un importante contributo per aiutare il Milan nel conquistare la vittoria dello scudetto. I rossoneri al momento guidano la classifica davanti al Napoli ed ai ‘cugini’ dell’Inter.

La Svezia non andrà ai Mondiali ed il giocatore del Milan ha continuato: “Volevamo giocare il Mondiale, ma sfortunatamente non succederà. Siamo tutti delusi, è normale quando si perde”.

Per Ibrahimovic si tratta di uno degli ultimi match (se non l’ultimo) con la maglia della Nazionale e la Svezia punterà per la rinascita sul talento dei giovani Dejan Kulusevski ed Isak, principali calciatori della Nazionale nordica.