Atalanta, Gasperini pronto ad esultare: la notizia è una manna

Atalanta alla vigilia di un match super complicato, ma la notizia in arrivo è una manna: Gasperini si prepara già ad esultare.

La Dea, quest’anno, è stata tutt’altro che bendata. E i tanti infortuni sofferti nel corso della stagione hanno influito (e anche parecchio) sul cammino dell’Atalanta. Lo sa bene Gian Piero Gasperini, che negli ultimi mesi si è trovato a fare i conti con una rosa del tutto rimaneggiata.

Una rosa, addirittura, priva di attaccanti, in questa seconda parte di temporada. Prima l’addio di Piccoli, poi gli infortuni delle punte. Su tutti, quello di Duvan Zapata, lungo degente tra le fila orobiche e grande minus di questo 2022 nerazzurro.

Eccezion fatta per il quarto d’ora (scarso) raccolto contro il Cagliari, il colombiano non è mai stato realmente a disposizione di Gasperini, ma le notizie in arrivo potrebbero far esultare il tecnico dei lombardi.

Atalanta, quando rientra Zapata? La notizia fa sorridere Gasperini

Costretto ai box da un infortunio agli adduttori, Zapata sembrava destinato a chiudere la propria stagione in largo anticipo. E invece, le ultime notizie raccontano di un netto miglioramento da parte del colombiano.

Un miglioramento che dovrebbe portarlo ad allenarsi con il resto del gruppo già nel corso della prossima settimana. Una bellissima notizia per Gasperini ed il suo staff, che dalla loro non possono far altro che incrociare le dita e sperare di ritrovare il bomber cafetero presto in campo.

Il range di recupero si attesta ancora intorno alle tre settimane, ma da Zingonia filtra ottimismo: Zapata migliora a vista d’occhio e ulteriori segnali positivi porterebbero il suo rientro ad anticiparsi. Una manna per l’Atalanta, che spera di riabbracciare l’ex Sampdoria e Udinese dopo la sfida col Napoli e in tempo per il doppio impegno di Europa League contro il RB Lipsia.